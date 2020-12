Carmen Alcayde, La Terremoto de Alcorcón y Óscar Martínez darán las Campanadas en Telemadrid Ecoteuve.es 16/12/2020 - 17:09 0 Comentarios

Los presentadores estarán en una Puerta del Sol vacía por el coronavirus

Telemadrid despedirá con humor y diversión la última noche de este 2020 del que todos queremos pasar página cuanto antes. Carmen Alcayde, Óscar Martínez y Pepa Charro, más conocida como La Terremoto de Alcorcón, serán los tres presentadores de las campanadas de Telemadrid desde la Puerta del Sol, este año sin público pero con la televisión pública fiel a su cita con los madrileños.

Carmen y Óscar, recién llegados de visitar a Papa Noel en Laponia por Nochebuena, se unen a la 'vedette', cantante y actriz de Alcorcón para tratar de poner una sonrisa y un toque de humor a la retransmisión de las campanadas desde la azotea de 'Tío Pepe', en Sol.

Lea también: El objetivo de Cristina Pedroche en sus Campanadas más 'solitarias': "Sería mi éxito"

"En todas mis entrevistas, siempre he dicho que una de las cosas que más me apetecía hacer en la vida era dar las campanadas", confiesa 'La Terremoto'. "El otro, era ser chica del tiempo. De momento, lo he conseguido: ¡voy a dar las campanadas para Telemadrid!".

Las Campanadas de 2020, "un regalo" para Óscar Martínez

Para Óscar, que ya presentó el especial de fin de año de Telemadrid en 1999, presentar las campanadas es un premio "que te da la cadena y yo me lo tomo como un regalo de Telemadrid", asegura. En este 2020, Óscar Martínez ha regresado a Telemadrid para presentar 'Dos en la Carretera' junto a Carmen Alcayde.

Lea también: Carmen Lomana critica a Ana Obregón por dar las Campanadas en TVE: "El luto es íntimo, no se comparte en redes sociales"

"Es también una responsabilidad enorme porque todo el mundo está pendiente para saber cómo vas vestido, qué dices o si vas a meter la pata o no. Todos estamos deseando mandar a la porra el 2020 y recibir con los brazos abiertos, con más fe y esperanza que nunca, el 2021".