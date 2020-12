Terelu se pone de lado de su hija en el enfrentamiento entre Alejandra y Carmen Borrego Ecoteuve.es 13/12/2020 - 14:41 0 Comentarios

Su hermana pequeña le ha enviado un mensaje muy enfadada en directo

Hace unos días, Alejandra Rubio, hija de Terelu, y Carmen Borrego, su tía, se enfrentaron en directo en Viva la vida tras la reconciliación de Carmen con Jorge Javier después de lo que el presentador habría dicho sobre la jefa del clan Campos, María Teresa.

Carmen no quiso permitir las críticas de su sobrina y expuso en directo la tensa relación que existe entre ambas. Este sábado, Terelu acudió al plató del programa y tras ver las imágenes ha querido posicionarse con una de las dos.

Lea también: Ana María Aldón se enfrenta a Diego Arrabal en 'Viva la vida': "Has dicho que hay fotos mías con otro hombre"

Terelu se posiciona con su hija Alejandra y Carmen Borrego le envía un mensaje muy enfadada en 'Viva la vida'

"Entiendo la opinión de Alejandra porque ella habla desde lo más profundo de su corazón, ella es sincera y dijo lo que dijo porque se dijeron cosas muy tremendas de Carmen, como que se había cargado la carrera de mi madre. Si Jorge hubiera dicho eso de mí yo se lo habría reprochado, no fue oportuno que mi hermana Carmen le dijese 'te quiero' a Jorge tres veces después de lo que había pasado", explicó Terelu.

Desde su casa, Carmen vio el programa en directo y le contestó a su hermana muy enfadada con un duro mensaje que Terelu leyó en voz alta: "Aquí todos perdonáis cosas peores, si hablo porque hablo, y si me callo porque me callo. El que tienes al lado ha dicho que me arrastro por los platós y le sigues hablando", escribió Carmen.

'El que tienes al lado' era Diego Arrabal, con quien Carmen no tiene buena relación, pero su hermana sí. Terelu defendió al paparazzi de las críticas de su hermana. "Diego no dice las cosas como las dice Jorge, él sí que nos tiene cariño", sentenció la hija mayor de las Campos.

Lea también: Las duras palabras de María Jiménez a Isabel Pantoja en 'Viva la vida': "¡Que se vaya al psicólogo!"