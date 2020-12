Las duras palabras de María Jiménez a Isabel Pantoja en 'Viva la vida': "¡Que se vaya al psicólogo!" Ecoteuve.es 13/12/2020 - 13:31 1 Comentario

La cantante ha lanzado un dardo cargado de rabia a la tonadillera

La cantante María Jiménez visitó este sábado el plató de Viva la vida para presentar su nuevo disco tras pasar por graves problemas de salud. La cantante ya es una mujer totalmente renovada y no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de ciertos temas de actualidad.

Uno de los asuntos que ha querido contestar la cantante ha sido la gran polémica que gira en torno a Isabel Pantoja. María Jiménez es conocida por no callarse nada y no tener reparo a la hora de hablar de nada ni nadie, y así ha sido.

María Jiménez lanza un dardo cargado de rabia contra Isabel Pantoja: "¡Que se vaya al psicólogo!"

Emma García quiso preguntarle a la cantante por su opinión, y ella no ha tenido reparo alguno en contestar. "¡Que se vaya al psicólogo!", gritó. María no entiende la actitud de la Pantoja con su hijo, ya que ella perdió a su hija en un accidente de tráfico. "Es una herida que jamás se cerrará", confesó.

"Tendría que haber templado la muleta y hablar con su hijo. Decirle '¿qué te hace falta? Yo te lo doy. Yo me lo quito de la boca y te lo doy, y si no lo tengo lo robo o lo pido'. Así es como yo reacciono, no tiene mayor secreto", opinó Jiménez a la hora de hablar de los hijos.

La cantante, que ha lanzado unos cuantos dardos a Isabel, tampoco se ha querido posicionar al lado de Kiko Rivera. "Puede que el hijo tampoco lo haya hecho bien, pero ella le dobla la edad", sentenció María Jiménez.

