Ana María Aldón se enfrenta a Diego Arrabal en 'Viva la vida': "Has dicho que hay fotos mías con otro hombre"

La mujer de Ortega Cano ha querido responder a los rumores de crisis

Ana María Aldón ha aterrizado en el plató de Viva la vida como nueva colaboradora, a pesar de que algunas fuentes decían que este nuevo trabajo de Ana María no había contentado mucho a su marido, José Ortega Cano.

La nueva colaboradora ha llegado enfadada en su primer día por los rumores de crisis con su marido que se llevan pronunciando esta semana y por un conflicto con otro colaborador, el paparazzi Diego Arrabal.

Ana María Aldón se enrreda en una pelea con Diego Arrabal en 'Viva la vida'

En la reunión previa al programa, Diego habría comunicado a Ana María que tiene unas fotos suyas con otro hombre que no era su marido, comentario que no habría hecho nada de gracia a la mujer del diestro.

"No sé de dónde se saca esa información porque no es para nada cierta. La revista que ha publicado eso nos podría haber llamado para confirmar la noticia, no existe ninguna crisis entre mi marido y yo", confesó Ana María.

"Ahora mismo mi marido y yo estamos en uno de nuestros mejores momentos. No es cierto que haya habido desacuerdo entre José y yo porque yo esté trabajando aquí", contó la nueva colaboradora.

Además, Ana María quiso aclarar la polémica que había surgido sobre las supuestas malas condiciones en las que vivirían su madre y su hija. "Mi madre vive perfectamente y no le falta de nada, ella vive de sus tres pensiones, una de aquí de España y dos pequeñas pagas que tiene de Francia", sentenció Aldón.

