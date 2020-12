Carlos Lozano desvela el motivo por el que abandonó la televisión en 'Sábado Deluxe' Ecoteuve.es 13/12/2020 - 11:59 2 Comentarios

Carlos Lozano reapareció este sábado en el Deluxe después del largo tiempo que ha estado sin participar en televisión. El presentador se sentó en un plató para contar el por qué estuvo tan alejado de las cámaras.

Lozano ya advirtió por la tarde en Sálvame que se sentaba muy desintoxicado de agentes externos, y anunció que iba a dar una "noticia bomba personal y profesional, pueden ser ambas".

Carlos Lozano desvela en 'Sábado Deluxe' el motivo de su marcha de la televisión: "No era yo"

"No me gusta nada la imagen que he dado los últimos años en televisión, no era yo", confesó el presentador. También quiso contar que su relación con Miriam Saavedra le afectó mucho, pero quiso dejar claro que ahora está renovado y tiene muchos proyectos en mente.

Los colaboradores quisieron saber por qué no tiene actualmente ningún trabajo en televisión. "Yo podría estar trabajando de colaborador si quisiera. Soy presentador no colaborador. Si no trabajo es porque no me hace falta", aclaró Lozano.

A pesar de que Carlos confesó haberse olvidado de Miriam, cuando ella salía en pantalla, no quería mirarla. "Lo primero, dices que eres un hombre renovado pero eres incapaz de mirar a Miriam cuando sale en pantalla", le echó en cara María Patiño. "No quiero saber nada. No quiero volver a lo mismo de siempre otra vez. Si me he retirado un año para curarme de esto, no voy a volver al asunto", sentenció Carlos Lozano.

