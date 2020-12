El doctor César Carballo explota y atiza a Salvador Illa y Fernando Simón en 'La Sexta Noche' Ecoteuve.es 13/12/2020 - 11:03 0 Comentarios

El colaborador del programa cree que las medidas sanitarias no son suficientes

Este sábado, el doctor y colaborador habitual en La Sexta Noche, César Carballo, explotó contra el ministro de Sanidad Salvador Illa y contra Fernando Simón por las medidas que se aplicarán en Navidad para frenar los contagios y doblegar la curva.

Carballo puso en duda, tras ver a Merkel muy preocupada pronunciando un discurso en Alemania donde acabó con las lágrimas en los ojos, la preocupación de nuestros líderes de protegernos.

César Carballo atiza a Simón e Illa en 'La Sexta Noche': "Que se pasen por urgencias"

"Por favor, la gente que se proteja. Ya que nuestros líderes no lo hacen, yo intentaré hacer test a todos mis convivientes la cena de Navidad. Me los buscaré de donde pueda", dijo el doctor, preocupándose por la salud de su entorno. "Lamento decirlo, porque me gustaría dar otro mensaje, pero este es el mensaje. ¿Convivientes? ¿Allegados? ¿Pero esto qué es? Con la que está cayendo. Que se pasen por urgencias Simón o Illa para que vean lo que es", dijo Carballo lanzando la propuesta a los líderes.

El doctor quiso opinar también sobre los tiempos que vienen y de la confianza ciega de los políticos en la vacunación. "No podemos poner todos los huevos en la cesta de la vacunación. Es un error porque van a morir miles de personas en este país hasta que lleguemos a la vacunación en junio de suficiente parte de la población".

"Miles de personas van a morir y no tiene sentido que no liberalicemos unos test avalados por el Ministerio de Sanidad que la gente se va a comprar por internet y no vamos a saber de qué calidad. No tiene sentido si no hay un interés comercial detrás. Espero que no lo haya", sentenció César muy enfadado en el plató del programa.

