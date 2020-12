Carmen Lomana critica a Ana Obregón por dar las Campanadas en TVE: "El luto es íntimo, no se comparte en redes sociales" Ecoteuve.es 9/12/2020 - 10:21 0 Comentarios

La empresaria no ve con buenos ojos la reaparición en televisión de la bióloga

Carmen Lomana ha sorprendido con unas declaraciones en las que atiza duramente a Ana Obregón por su decisión de dar las Campanadas en TVE junto a Anne Igartiburu. La socialité no ve con buenos ojos que la bióloga reaparezca ante las cámaras un día como el de Nochevieja, pocos meses después de la muerte de su hijo Aless.

Lo que muchos han considerado un regalo y una inyección de ánimos para Ana Obregón tras su año más duro, Lomana lo critica por volver a la vida pública "el día más alegre del año". "Con el luto, es un dolor tan grande cuando quieres tanto a una persona como ella a su hijo, o como yo podía querer a mi marido. A mí me dicen a los 6 meses que presente y diga 'Feliz año' y es que, vamos, se me abren las carnes", empezó diciendo en el programa radiofónico el Fin de Semana de COPE.

Lea también: Críticas a Carmen Lomana por llamar "incultas" y "poco inteligentes" a las chicas de 'La isla de las tentaciones'

La exconcursante de Masterchef Celebrity asegura que ella "no tendría energía" para hacer algo así y ha señalado que le hubiera parecido mejor que reapareciera en algún acto "de la Fundación contra el cáncer o en alguna serie". "Me ha chocado mucho que vuelva así. El día de fin de año, felicitando las Pascuas. Lo respeto, pero me cuesta entenderlo, es así", dijo en unas críticas que iban en aumento.

Carmen Lomana atiza con dureza a Ana Obregón por su portada en una famosa revista

La cosa no se quedó ahí y Carmen Lomana cargó también contra Obregón por la portada de ¡Hola! que protagonizó el pasado 18 de noviembre. "No ha salido de luto, ha salido en traje de noche. El luto es una cosa muy íntima, que uno lo tiene que guardar para él, no para compartirlo en redes sociales", opinó la madrileña antes de que la presentadora del espacio, Cristina López Schlichting, recordara que Ana Obregón llevaba en aislamiento prácticamente desde el pasado mes de mayo.

Lea también: La respuesta de Carmen Lomana a las burlas de Jorge Javier en 'Sálvame': "Si votara al PP, es mi problema"

"Solo ha salido dos veces, una en su casa que apenas se la vio, y ahora un poco más para contarlo", señaló. Lomana dijo que le parecía "bien", pero que seguía sin "entenderlo". La tertuliana hacía referencia así a la entrevista que concedió Ana Obregón a la conocida revista para explicar los motivos por los que había aceptado la propuesta de Televisión Española. "Aunque estoy llena de dolor, también estoy llena del amor que recibo de tantas personas maravillosas y ese amor quiero compartirlo con todos", confesó.