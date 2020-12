Fani y Christopher anuncian en 'Sábado Deluxe' que han vuelto: "Ahora el sexo es más guarro" Ecoteuve.es 6/12/2020 - 15:04 0 Comentarios

Los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones' confirman su reconciliación

Tras la ruptura de Christofer y Fani Carbajo, ex concursantes de La isla de las tentaciones, la situación ha dado un giro inesperado y este sábado Christofer se sentó en el sillón de Sábado Deluxe para hablar de su buena relación con Fani y contar que están volviendo de nuevo.

La pareja se ha mostrado muy cariñosa en plató y han confirmado los rumores de que llevan un tiempo muy bueno. Fani también ha querido contar que ha recuperado la relación con su tía Raquel.

Fani y Christofer se sientan en 'Sábado Deluxe' para anunciar su reconciliación: "Lo que tenemos ahora no le hemos puesto nombre"

"Tenemos algo que no sé cómo explicarlo. No le hemos puesto nombre", aclaró Christofer. También ha confesado abiertamente que está buscando trabajo porque no ve futuro en la televisión y ha criticado que no le contraten en ningún sitio por ser quien es.

"Estamos tonteando, nos mandamos mensajes y nos vemos algunos días. Cuando voy a casa a ver al niño me dice que me quede a cenar y después de la cena nos tomamos el postre y está muy rico, la verdad", dando a entender que tienen relaciones sexuales. Kiko quiso preguntarle si ahora "el sexo es más guarro" que cuando eran pareja. "No paramos de mandarnos mensajes picantes", contestó.

Fani entro a plató para unirse a la conversación y se hizo visible la buena relación que existe entre ambos. "Últimamente le veo más guapo, más arreglado", confesó Fani. "Cuando me levanto y me da los buenos días, me gusta", aclaró la ex superviviente.

La tía de Fani, Mayte, entró por teléfono para pronunciarse y aclarar que no les veía como pareja. "Son totalmente distintos y como pareja no les veo, puede que llegue un momento en el que lleguen a un entendimiento guay, pero en este momento no", sentenció Mayte.

