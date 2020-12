El 'zasca' de Belén Esteban a Klein, ex pareja de Rafael Amargo en 'Sábado Deluxe' Ecoteuve.es 6/12/2020 - 12:54 0 Comentarios

La colaboradora de Paracuellos no ha podido contenerse y le ha soltado un dardo

Tras el plantón que dio Rafael Amargo, protagonista de la semana, a Sábado Deluxe este sábado, el programa tuvo que buscar rápidamente a sustitutos para llenar el hueco que ocupaba la entrevista al artista.

Los que acudieron a Telecinco a suplir a Amargo fueron dos de sus ex parejas: Klein y Noelia. Ha sido durante una intervención del ex novio de Rafael cuando Belén Esteban no ha podido morderse la lengua y le ha soltado un zasca al modelo.

Belén Esteban lanza un dardo al ex novio de Rafael Amargo en 'Sábado Deluxe': "Te ha abierto la Puerta de Alcalá"

Klein confesó que la relación con el bailarín duró 7 meses y que no estuvo muy a gusto con él: "Viví con él cosas y me llevaba a cosas que no me gustaba. Se perdía y me lo encontraba de otra manera, más contento", contaba el modelo.

Los colaboradores del programa no creían mucho en las palabras de Klein y uno de ellos, Antonio David Flores, ha reprochado al modelo que Amargo le ha abierto muchas puertas en su profesión. "¿Pero qué puertas me ha abierto? Eso es mentira", replicaba Klein. "La de Alcalá te ha abierto", soltó Belén Esteban sin poder contenerse más.

Klein ha afirmado a los colaboradores que jamás ha visto al bailarín vender drogas a nadie. También ha querido confesar que le fue muy infiel: "Se enrollaba con otras personas y me decía que era una prima o una amiga", sentenció el modelo.

