Maestre se enzarza con Inda en 'La Sexta Noche': "Lo dice quien cree que Otegi es mejor que Abascal" Ecoteuve.es 6/12/2020 - 11:36 1 Comentario

El periodista lanzó un ataque a la tertuliana que molestó al director de 'OK Diario'

La tensión que existe entre Antonio Maestre y Eduardo Inda es más que visible. Este sábado, el periodista y el director de OK Diario se han enzarzado en La Sexta Noche una vez más por un comentario de Maestre a María Claver.

Todo ha surgido a raíz de un debate sobre el chat de militares retirados, cuando la periodista ha criticado al vicepresidente Pablo Iglesias y le ha acusado de decir muchas barbaridades.

Maestre se enzarza con Inda y María Claver en 'La Sexta Noche': "Jamás he reivindicado el comunismo como tú"

"Cuando es la extrema izquierda más radical, que es la que tenemos en el Gobierno, se ha producido un contrapeso a la extrema derecha que son los que están capitaneando el debate político", aclaró Claver.

"¿Los moderados sois los que habéis leído el manifiesto de Colón con Vox? Lo digo porque ahora te has puesto de moderada", preguntó Maestre a la periodista. Este mensaje no sentó nada bien a Inda, que se encontraba presente en plató. "Lo dice quién asegura que Otegi es mejor que Abascal", replicó Inda, que fue advertido por el presentador por no respetar el turno de palabra.

"Yo, de momento, no recuerdo haber pedido que aticen a nadie y jamás se me ha ocurrido reivindicar como tú el comunismo y el golpe de estado bolchevique", sentenció María Claver.

