El padre de Rafael Amargo pide perdón a la reportera de 'Socialité' a la que empujó: "Hay que entender a los padres" Ecoteuve.es 6/12/2020 - 11:15 0 Comentarios

La reportera sufrió un empujón cuando se acercó a preguntarle con el micrófono

Este sábado, la reportera de Socialité Giovanna González sufrió un empujón por parte del padre de Rafael Amargo cuando se acercó a preguntarle por su hijo en la puerta de su domicilio.

Esta falta de respeto se hizo muy viral y al padre del bailarín le llovieron críticas por lo que había hecho en directo. María Patiño, desde plató, quiso dedicarle unas palabras por su mala educación. Pero finalmente, el padre de Amargo ha querido pedir disculpas a Giovanna desde Viva la vida.

El padre de Rafael Amargo se disculpa con la reportera de 'Socialité' a la que empujó: "Quiero pedir perdón si en algo me he pasado"

Esto ha ocurrido a través de una llamada telefónica con Emma García. "Entiendo el trabajo de los reporteros y cámaras pero que entiendan el dolor de unos padres", ha querido remarcar el padre.

"Tienen que comprender a los padres y que el 90% de lo que dicen es mentira. Pido que se informen. Quiero pedir perdón si en algo me he pasado pero es por los nervios, la situación y el agobio que nos están dando", se excusó.

"Yo lo estoy pasando dos cáncer y tengo una traqueotomía, que me cuesta trabajo hablar pero no es mi intención, en mi nombre y de mi familia, pedimos perdón, disculpas si algo he hecho mal. Por favor, hay un juicio y no sabemos si mi hijo es inocente o no. Me duele mucho como padre", sentenció el padre del bailarín que está acusado de tráfico de drogas.

