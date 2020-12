Emma García vuelve a 'Viva la vida' y lanza un mensaje a sus padres: "Les he dado un disgustazo..." Ecoteuve.es 6/12/2020 - 10:32 0 Comentarios

La presentadora regresó a plató tras ser sustituida por Sandra Barneda

Hace unas semanas, Mediaset anunció que la presentadora Emma García dio positivo en coronavirus, por lo que no podía presentar Viva la vida como cada fin de semana. Para sustituirla, el grupo escogió a Sandra Barneda, que ya había cogido las riendas del programa anteriormente.

Tras pasar la enfermedad sin síntomas y recibiendo muestras de cariño a diario, la presentadora ha vuelto a plató y en su entrada ha querido lanzar un mensaje a toda la audiencia.

Emma García regresa a 'Viva la vida' tras contagiarse de coronavirus: "Vengo un poco gilipollas"

Emma no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con todos sus compañeros en plató: "Tenía muchas ganas de veros. Aviso que vengo un poco gilipollas, vengo un poco sensible por todo el cariño que he recibido", contó la presentadora. "Todo ha ido fenomenal pero das muchas vueltas a la cabeza", confesó.

García quiso enviar un mensaje también a sus sustituta durante estas semanas: "Gracias, gracias y gracias por tu profesionalidad y por el cariño que has mostrado hacia mí", dijo Emma, aclarando la buena relación que existe entre ambas.

La presentadora tampoco pudo contener las lágrimas cuando lanzó un mensaje a sus padres. "Quiero mandar un beso a mis padres porque les he dado un disgustazo a los dos... Me han cuidado fenomenal, como tú lo hubieses hecho, ama. Y ya está... ¡Viva la vida!", dijo la presentadora nada más entrar en el plató de Telecinco.

Emma anunció este viernes su vuelta en su cuenta de Instagram, donde confirmó que tenía covid, pero que ya lo había superado y que este fin de semana volvería.

