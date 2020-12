El padre de Rafael Amargo empuja a una reportera de 'Socialité' en directo Ecoteuve.es 5/12/2020 - 15:28 0 Comentarios

La periodista Giovanna González ha sido increpada en el domicilio del bailarín

Es la noticia de la semana: el bailarín Rafael Amargo fue detenido el pasado 1 de diciembre acusado de tráfico de drogas. Tras pasar unos días en el calabozo, salió y declaró ser inocente a los medios de comunicación que le esperaban.

Una reportera del programa presentado por María Patiño, Socialité, se desplazó este sábado al domicilio del artista para dar la última hora en directo sobre este caso tan polémico que ha involucrado al bailarín.

El padre de Rafael Amargo empuja en directo a una reportera de 'Socialité': "Es inaudito la falta de educación de este señor"

Giovanna González estaba informando a María Patiño y la audiencia sobre la última hora de todo lo relacionado con el bailarín cuando ha aparecido el padre del artista. La reportera se arrimó a preguntarle pero no quiso dar declaraciones.

Ante la insistencia de Giovanna, el padre de Amargo le ha dicho "Vete para allá". Pero no acaba todo aquí. Más tarde, la periodista volvía a encontrarse con el padre del artista. "Perdone, caballero, no queríamos molestarle...", pero no le ha dejado acabar: "¿Quieres que llame a la policía?". Tras pedirle a Giovanna que fuese amable con él, ha cogido el micrófono, ha empujado levemente a la reportera y ha increpado al cámara.

María Patiño, desde plató, no daba crédito. "¡Qué desagradable! Es inaudito la falta de educación de este señor", reprochó. Patiño pidió a su compañera que se alejase y no insistiese más ante la falta de educación del padre del bailarín. Giovanna fue perseguida por el hombre, que decidió llamar a la Policía. "Yo estaba en la calle, no estaba invadiendo ningún espacio privado", quiso aclarar la periodista.

Este sábado, el artista acusado de tráfico de drogas se sentará en el plató de Sábado Deluxe para hablar de todo lo ocurrido desde su detención y dar su versión sobre los hechos donde ya ha aclarado que se considera inocente.

