Rafael Amargo se sentará en 'Sábado Deluxe' para hablar de su detención: "¿Yo qué trapicheo?"

El conocido bailarín fue arrestado por tráfico de drogas el pasado 1 de diciembre

El conocido bailarín Rafael Amargo ha sido el protagonista esta semana tras conocerse su detención por tráfico de drogas el pasado 1 diciembre. Todos los programas en emisión, en especial Sálvame, comenzaron a investigar lo sucedido.

Amargo, que estrenaba estos días su nueva obra Yerma en el Teatro La Latina, ha reivindicado en todas sus comparecencias ante los medios su inocencia. También dio una rueda de prensa sobre su nueva obra en la que no pudo evitar sobre su polémica detención.

Rafael Amargo, protagonista este sábado en 'Sábado Deluxe': "Los medios tenéis una imagen de mí de salvaje"

"¿Yo qué trapicheo? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme porque me gusta celebrar", pronuncia el bailarín en la promoción que anuncia su entrevista en Sábado Deluxe. "Soy más que inocente porque si no, no estaría aquí", repitió Amargo recordando su inocencia.

"Estoy viviendo cortísimo de dinero, pero para comer no me falta. Soy una persona que ni fumo ni bebo, pero en los medios tenéis una imagen de mí de salvaje", aclaró. "Te puedo decir que tomas tú más que yo, entonces vamos a querernos y tengamos la fiesta en paz", contestó a un periodista en la rueda de prensa.

El bailarín volvió a negar su implicación en el delito por el que se le imputa: "Si tú eres mi amigo me da igual que seas narcotraficante, pero que seas tú, yo no, yo canto y bailo". Amargo quiso pedir respeto por su familia, a la que calificó como "muy educada y con una educación del Opus Dei".

Este sábado el personaje más buscado por los medios, Rafael Amargo, se sentará en el sillón de Sábado Deluxe para reivindicar su inocencia ante el delito de tráfico de drogas por el que se le detuvo el pasado 1 de diciembre.

