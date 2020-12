Mainat carga contra 'Equipo de investigación': "Me siento engañado y manipulado" Ecoteuve.es 5/12/2020 - 12:27 0 Comentarios

El productor confiesa que el programa ha "manipulado" su entrevista para hacer un careo

Durante esta semana el programa de La Sexta Equipo de investigación anunció haber conseguido una entrevista con uno de los rostros más buscados este 2020 tras la polémica con su mujer: Josep María Mainat.

El conocido productor se sentó a hablar con el programa de investigación sobre el Caso Mainat, que ha dado a Telecinco mucho contenido para llenar sus horas de emisión en programas como Sálvame o Viva la vida.

Mainat en 'Equipo de investigación': "Tengo una imagen de ella dándome unas inyecciones"

"Recuerdo la noche (del 22 al 23 de junio). Yo estuve en coma algunos ratos, después me desperté, aunque hay trozos que no recuerdo, que tengo un blackout (apagón)", contó el productor de televisión en el programa. "Cuando yo estaba ahí dormido, me dijeron que me despertase que estaba a diez de azúcar, que había estado a punto de morirme y que suerte que habían llegado a tiempo. Tengo una imagen previa que era ella dándome unas inyecciones", confesó Mainat, que pidió explicaciones luego sobre lo ocurrido.

"Si al final todos deciden y el juez ve que la única posibilidad es que haya una persona que me haya inyectado algo que no me debería haber inyectado pues entonces no hay muchas posibilidades, ella es la única persona adulta que estaba ahí que podía hacerlo, pero quiero que esto quede muy delimitado, muy claro y que se haya un juicio de verdad, a fondo", pidió Josep María.

Mainat critica al programa 'Equipo de investigación' tras la emisión de su entrevista: "Me siento engañado y manipulado"

Después de la emisión de su entrevista en el programa de La Sexta, el conocido productor de televisión ha expresado sus sentimientos tras ver que el programa había realizado un "careo".

"El programa no tiene nada que ver con lo que pactamos. Han convertido una entrevista personal en un careo con una persona que ni tan solo me informaron que aparecería en el programa", contó Mainat en su cuenta personal de Twitter. "Me siento engañado y manipulado. Ya lo decía mi abuela: 'No te puedes fiar de nadie", sentenció Josep María.

