Vídeo | Así es el esperado anuncio de Campofrío para la Navidad 2020 con homenaje a Michael Robinson

Quique San Francisco, María Galiana o Buenafuente, entre los protagonistas del spot

La campaña recuerda "el milagro cojonudo que es seguir vivo" tras un año tan duro

Campofrío ha lanzado su esperado anuncio de Navidad. La compañía lo enmarca en una campaña que ha denominado "D.E.V. Disfrute En Vida". "Porque este año preferimos quedarnos con las cosas buenas que tiene la vida, aquellas que nos hacen disfrutar pase lo que pase", explica Campofrío.

"En estos meses hemos aprendido algo muy importante: no hay día, por insignificante, extraño o difícil que parezca, que no merezca ser vivido. Por eso, queremos dedicar nuestro anuncio de Navidad a los que se fueron. Y a todos los que siguen intentando cada día, disfrutar del regalo de la vida", apunta la compañía.

El anuncio de Campofrío está protagonizado por Quique San Francisco, en el papel de la muerte, que se enfrenta a todos aunque nadie le hace caso. Él recuerda el "milagro tan cojonudo que es estar vivo" después de un año tan duro. "Yo os tuve que encerrar para que os encontréis con vuestros hijos", dice.

El cameo de María Galiana y el homenaje a Michael Robinson en el anuncio de Campofrío

En el spot hay cameos como el de María Galiana. "No me das ningún miedo, porque he vivido siempre como he querido", dice la actriz a la muerte. Silvia Abril, Juan Echanove, Raúl Gómez o Buenafuente también participan.

Asimismo, hay recuerdos para personas destacadas que han fallecido en 2020, como Michael Robinson o Pau Donés.

