Soleá, feliz tras 'Eurovisión Junior 2020': "Me encantaría volver a representar a España en 2021"

ECOTEUVE.ES habla con la representante de España en 'Eurovisión Junior 2020'

"Me quedé flipando cuando vi que el presidente me había felicitado"

RTVE sobre el playback: "Pedimos explicaciones y la UER nos lo ha negado"

Este domingo se celebró el gran festival de Eurovisión Junior 2020 donde la representante de España, Soleá, nos deleitó con su tema Palante y consiguió, por segundo año consecutivo, el tercer puesto por debajo de Francia y Kazajistán.

"Me quedé flipando cuando vi que el presidente del Gobierno me había felicitado", confesó la sevillana. Soleá reconoce estar feliz tras su debut en el festival y deja la puerta abierta a repetir y volver a representar a España en Eurovisión Junior el año que viene: "Me encantaría repetir la experiencia y vivirla al completo viajando y conociendo a todos mis compañeros".

Soleá desvela lo que ocurrió tras su actuación: "¿Que el presidente me ha dado la enhorabuena?"

"Ayer me sentí viva y emotiva. Estaba muy nerviosa de que llegara el día después de tantos ensayos. Si hubiese quedado séptima me daba igual", confesó la cantante, después de debutar ante millones de personas de todo el mundo. "Tenía la cosita de 'tengo miedo, voy a quedar entre las últimas', pero me di la sorpresa de que quedé tercera y eso ya fue ganar", contó la cantante muy emocionada.

Soleá también ha querido compartir con todos cómo celebró su tercer lugar en el festival de música. "Lo celebré cantando y bailando, por supuesto. Y cuando vuelva a Sevilla lo quiero celebrar con los buñuelos de mi abuela. También haré la fiesta del helado con Melani", respondió la sevillana con ilusión.

Otro de los momentos que más revuelo ha causado en el público ha sido el mensaje del presidente Pedro Sánchez a Soléa tras su paso por el festival. "Estábamos a punto de irnos de TVE y de repente mi padre dijo 'Mirad lo que ha subido el presidente'. Nosotros no sabíamos nada y cuando me enteré dije '¿Que el presidente me ha dado la enhorabuena?'. Me quedé flipando, el presidente a mí...", contó la representante de España en Eurovisión Junior.

Sobre su futuro en la música, Soleá lo tiene claro: "Me veo siendo cantante y haciendo espectáculos con muchos artistas", confesó muy ilusionada a ECOTEUVE.ES.

El triunfo de Soleá no acompaña a La 1 y a su audiencia con la emisión de 'Eurovisión Junior'

A pesar del gran triunfo de la pequeña cantante que representó a nuestro país, RTVE no tuvo el mismo éxito con la emisión del festival. La cadena, que apostó un año más por retransmitir Eurovisión Junior en su canal principal, La 1, tan solo cosechó un 7,2% frente a la gran audiencia que tuvo en las televisiones de otros países.

"La promoción ha sido buena por parte de la cadena. Lo que sí es verdad es que Eurovisión Junior tiene una audiencia inferior porque es de tarde y hay menos espectadores. Históricamente, el Eurovisión de adultos siempre ha sido más seguido, pero seguiremos intentando subir esa audiencia", explicó Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de TVE.

También desde TVE han querido aclarar las preguntas sobre el supuesto playback de algunas actuaciones, entre ellas la ganadora del festival, la de Francia: "Preguntamos a la UER por los playback y nos lo ha desmentido rotundamente. Tenemos que hacerles caso, pero nosotros pedimos explicaciones al minuto", contestó Toñi Prieto a las preguntas del polémico tema. "Francia no nos dio puntos porque sabían que éramos un rival muy duro", contó también Prieto.

Próxima parada: Eurovisión 2021 con Blas Cantó representando a España

Toñi también ha querido tener unas palabras sobre el próximo proyecto de TVE y Blas Cantó: Eurovisión 2021. La directora de Entretenimiento de la cadena ha asegurado que ya están trabajando con la mente puesta en el festival del año que viene.

"Esperamos con Blas sorprender, que llegue al corazón y vibre. Blas tiene muchos registros y estamos trabajando en varias líneas. Buscamos una canción donde todo el mundo esté cómodo y ponga los pelos de punta", contó Prieto, tras ser preguntada por el tema que interpretará.

