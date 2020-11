Asraf Beno explota en 'La casa fuerte' contra los Pantoja: "Son una mierda de familia" Ecoteuve.es 29/11/2020 - 15:38 0 Comentarios

La boda entre el modelo y Chabelita en peligro tras su paso por el reality

El paso de Asraf Beno y Isa Pantoja como pareja en el actual reality de Telecinco, La casa fuerte, no está destacando por la paz y harmonía entre ellos. Tras su primera bronca dentro de la casa, esta vez es Asraf quien se ha hartado de Isa.

Desde que empezó el reality, el tema que está llenando las parrillas de programación de Telecinco, la guerra de Isabel Pantoja, ha afectado directamente a la estabilidad como pareja de Isa y Asraf hasta el punto de peligrar el día más esperado para ambos: su boda.

La boda entre Asraf y Chabelita, en peligro: "No puedo estar con una persona que no me defiende"

El ex modelo se confesó con algunas de sus compañeras de concurso: "Me encuentro decepcionado. Desde que le he pedido matrimonio tengo más dudas", contó tras la tensión que hay entre él e Isa.

"No puedo estar con una persona que no me defiende. He sufrido muchísimo con esta familia, es una mierda de familia", confesó entre lágrimas a Rebeca y Cristini. "Delante de toda España me está dejando en vergüenza".

Además, Asraf le dedicó unas palabras a una de las personas que más le está criticando, Belén Esteban: "Le viene la Belén 'No, de este no te fíes, de este no sé qué'. ¿Pero cómo mi puta novia no puede defenderme?", dijo el concursante harto de la tensa situación que está viviendo en los últimos días.

