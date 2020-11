Carmen Maura, contra Fernando Simón en 'La Sexta Noche': "No está para dar consejos" Ecoteuve.es 29/11/2020 - 14:05 0 Comentarios

La actriz no dudó en cargar contra la clase política en su entrevista

El presentador de La Sexta Noche, Iñaki López, entrevistó este sábado a la veterana actriz Carmen Maura para charlar sobre su larga carrera en el mundo del cine y la interpretación y su participación en la obra Alguien tiene que morir.

La actriz, además de hablar sobre cine, quiso dedicar unas palabras a algunos de los personajes que conforman el panorama político español, un tema que Carmen ha criticado siempre que ha querido.

Carmen Maura, crítica con los políticos españoles: "Les dejaba sin sueldo hasta que se pusieran de acuerdo"

La conversación arrancaba tras la negativa de Carmen de no creer a López cuando contó que los presupuestos reflejaban una subida de ingresos a la Cultura: "Les dejaba sin sueldo hasta que se pusieran de acuerdo", dijo la actriz.

"Se lo podía haber ahorrado. No está para dar consejos", ha sentenciado Maura, tras escuchar las declaraciones de Fernando Simón donde criticaba a las personas que se juntaban a la salida del teatro.

Carmen ha querido también ser crítica con aquellos que no valoran la Transición y el importante papel que ha jugado en España: "Hay mucha gente ahora mismo que no tiene ni idea de lo que pasaba en la dictadura ni de lo que luego pasó. A veces se habla de la Transición de una manera insultante que me pone negra, porque por lo menos era gente que logró ponerse de acuerdo, cosa que ahora no consiguen", dijo la actriz.

