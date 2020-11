Toñi Moreno a José Antonio Avilés en 'Viva la vida': "Si me sale un hijo como tú, dimito como madre" Ecoteuve.es 29/11/2020 - 13:04 0 Comentarios

La gaditana visitó el programa de Telecinco para presentar su nuevo libro

La semana pasada, Toñi Moreno visitó el plató de Sábado Deluxe para presentar su nuevo libro Madre después de los 40: la verdad del cuento. La presentadora contó que la maternidad no es fácil ni tan bonita como dicen. Este sábado acudió al programa que presentaba antes de ser relevada por Emma García.

Tras dar positivo en coronavirus, Emma ha dejado de presentar Viva la vida para ser sustituida por Sandra Barneda hasta su recuperación. En plató se encontraba de colaborador José Antonio Avilés, que en la época de Toñi como presentadora vivió varios momentos tensos con la gaditana.

Toñi Moreno advierte a Sandra Barneda en 'Viva la vida': "No le des tu número de teléfono a Avilés"

Mientras Toñi y Sandra conversaban sobre el nuevo libro de la andaluza y su maternidad, Avilés interrumpió varias veces para hablar. Por este motivo, la ex presentadora ha querido darle un consejo a Sandra: "No le des tu número de teléfono a Avilés".

Según ha contado el propio Avilés: "En verano a Toñi Moreno le daba el coñazo. Le llamaba a diario. Tenía su teléfono", confesó. El ex superviviente llamaba a Toñi diariamente para proponerle temas para el programa. "Si me sale un hijo como tú, me muero. Dimito como madre", le decía Toñi a Avilés entre risas.

