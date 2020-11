Cristina Almeida ataca a Irene Montero en 'La Sexta Noche': "Creo que está más resentida por otra cosa" Ecoteuve.es 29/11/2020 - 11:49 0 Comentarios

La ex política opinó que las lágrimas de la ministra en su discurso son innecesarias

La Sexta Noche vivió ayer varios momentos de tensión. Primero fue Eduardo Inda, quien acusó al presentador del programa, Iñaki López, de censura por no dejarle hablar sobre un tema que ya habían debatido.

Y luego llegó el turno de Cristina Almeida, la ex política y abogada, que utilizó el programa para opinar sobre Irene Montero, ministra de Igualdad, y su discurso en el Día para la Eliminación de la Violencia Machista.

Cristina Almeida 'sentencia' a Irene Montero en 'La Sexta Noche': "Las lágrimas me parecen innecesarias"

Almeida criticó a la ministra por sus lágrimas cuando llamaba a la unidad del feminismo y asegurar que su ministerio es el "ministerio de todas las mujeres". "Creo que está más resentida por otra cosa", ha confesado Cristina.

La abogada ha justificado que las lágrimas de Montero son "porque se hace responsable y quería recomponer". "Lo ha hecho con lágrimas, que me parecen innecesarias. Se hace con política y no con lágrimas", sentenciaba la ex política.

