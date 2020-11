Eduardo Inda acusa a Iñaki López de censura en 'La Sexta Noche': "No puedo hablar de Sánchez ni de Iglesias. Aquí se censura" Ecoteuve.es 29/11/2020 - 11:21 0 Comentarios

El director de OK Diario acusa al presentador de censura por no dejarle hablar

Mientras en Telecinco realizaban el poli sobre Isabel Pantoja, el tema que lleva alimentando a los programas de Mediaset hace ya unas semanas, en La Sexta Noche se vivió un momento de máxima tensión en directo.

Todo sucedió cuando Eduardo Inda quiso intervenir en el programa para precisar un dato que había dado el periodista y también colaborador habitual del programa, Antonio Maestre, sobre Madrid.

Lea también: Joaquín Prat se moja en la polémica de la bandera de España que ilumina la Navidad en Madrid

Eduardo Inda acusa a Iñaki López de censura en 'La Sexta Noche': "Si no quieres que hable no me invites al programa"

Pero cuando Inda iba a hablar, le cortó el presentador, Iñaki López: "Eso es del tema anterior, Eduardo, no podemos". Ante este corte, Eduardo se ofendió. "Si no quieres que hable no me invites al programa", recriminó a Iñaki.

"No puedo hablar de Sánchez ni de Iglesias. Aquí se censura. Esto es censura, Iñaki. Si no quieres que hable no me invites al programa", dijo Inda. Ante estos comentarios, Iñaki López no dudó en llamarle la atención, pero no sirvió para nada. "Solo hay una norma que todo el mundo cumple menos tú, que es hablar del tema que nos ocupa", contestaba López a Inda, tras el tenso momento.

Lea también: Ana Rosa Quintana cuenta lo que le dijo en privado Felipe González del PSOE de Pedro Sánchez