Cristian Suescun en 'Sábado Deluxe': "Estoy en conversaciones con una chica muy conocida para hacer cine de adultos"

El hijo de Maite Galdeano se sienta en Telecinco para dar su entrevista más íntima

La pasada semana, Maite Galdeano y su nuevo novio, Remi, se sentaron en los sillones azules de Sábado Deluxe para hablar de su relación. Y como Maite nos tiene acostumbrados, fue una entrevista divertida y que dejó momentos muy polémicos en redes sociales.

Pero esta vez le tocaba el turno a su hijo, Cristian Suescun. El ex concursante de La casa fuerte se sentó en un plató para contar a los colaboradores y a la audiencia su nuevo proyecto de futuro, que llega tras el éxito del hermano de Sofía en la red social OnlyFans, donde enseña sin censura todos los rincones de su cuerpo a cambio de una cantidad de dinero.

Cristian Suescun en 'Sábado Deluxe': "Me han ofrecido hasta 10.000 euros por intimar conmigo"

Cristian contó en el plató del Deluxe que por "sus servicios" cobra más de 6.000 euros al mes. Pero no es suficiente y está estudiando dar el gran paso: "Estoy en conversaciones con una chica muy conocida para hacer cine de adultos", contó el hijo de Maite. Esto provocó la intriga de los colaboradores que apostaron porque esa chica era Apolonia Lapiedra.

El ex superviviente confesaba también que ha recibido propuestas de seguidores muy atractivas, pero que finalmente no había llegado a un acuerdo: "Me han ofrecido hasta 10.000 euros por intimar conmigo. Yo por 10.000 euros me dejo, cierro los ojos y listo", contaba con tranquilidad.

Víctor Sandoval, colaborador del programa, confesó haberle visto los genitales a Cristian en los pasillos de Telecinco y insinuó que el hermano de Sofía ha mantenido relaciones sexuales con otros hombres sin dinero de por medio, es decir, por placer. Finalmente, confesó que tanto su madre como su hermana le apoyan en su nueva aventura profesional.

