Ana Obregón y Anne Igartiburu, juntas antes de las Campanadas: "Fue el primer día que se quitó el luto por Aless"

Anne Igartiburu ha entrevistado a su compañera con la que dará la bienvenida al 2021

Quedan tan solo días para despedir este 2020, un día señalado en el calendario de Ana Obregón que tras pasar el peor año de su vida por la pérdida de su hijo Aless Lequio, presentará las Campanadas 2020-2021 junto a Anne Igartiburu en TVE.

RTVE ya anunció que este año serían dos mujeres, Ana y Anne, quien darían la gran bienvenida al 2021. Tras la grabación de la primera promoción, Anne ha entrevistado a la actriz y han protagonizado una charla muy emotivo para el programa Corazón de La 1.

Ana Obregón, ilusionada por presentar este año las Campanadas en La 1: "Van a ver un corazón que, aunque esté roto, está lleno de amor"

"Me hace ilusión que seamos dos mujeres, pero sobre todo que ha sido un año muy difícil para todo el mundo, no solo para mí, y que hay 60 mil familias de fallecidos de coronavirus, 200 mil por cáncer y todas ellas se van a identificar conmigo ese día. Si les doy un poco de amor, ya me quedo satisfecha", contó Ana.

Anne le preguntaba por el mensaje que darían a todos los espectadores desde la Puerta del Sol: "El mensaje de dos mujeres, madres las dos, porque yo sigo siendo madre hasta el día que me muera. Van a ver que las mujeres valemos, tenemos poder, corazón, sensibilidad", contaba Obregón.

La actriz confesaba que las Campanadas le han devuelto la ilusión: "Me he despertado esta mañana y he tenido una fuerza brutal que me ha dado Álex para volver a la vida". Finalmente, cuando terminó la entrevista, todo el equipo allí presente aplaudió a Ana mientras ella se echó las manos a la cara emocionada.

