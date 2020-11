Una reportera de 'Informativos Telecinco' entra en pánico en directo: "No, no, no" Ecoteuve.es 28/11/2020 - 15:49 0 Comentarios

Elisa Cardenal sufre un ataque de pánico en su conexión con Piqueras

Informativos Telecinco se convirtió en tendencia en Twitter y no fue por ningún tipo de declaración o un error cualquiera. Todo pasó cuando Pedro Piqueras dio paso a Elisa Cardenal, reportera de Informativos, que se encontraba en Segovia para explicar la desescalada de la ciudad.

El informativo conectó con varias ciudades que reabrieron los bares con servicio en terraza, pero con aforo limitado. Entre todas ellas se encontraba Segovia, y para contar lo ocurrido una reportera, Elisa Cardenal, se trasladó hasta allí.

Una reportera de 'Informativos Telecinco' desaparece en directo en mitad de una conexión: "No, no, no"

Piqueras señaló que "muy pocos bares y restaurantes han decidido abrir". La reportera comenzó su intervención en los informativos: "Sí, y los que lo han hecho, lo han hecho con recelo ya que consideran que son medidas insuficientes. Los hosteleros lamentan que se abra otra vez no, no, no", dijo mientras salía del plano.

La periodista sufrió un ataque de nervios que le traicionó en plena conexión en directo y tuvo que salir de plano y cortar su intervención. No es la primera vez que ha ocurrido y es algo que puede ocurrir a los periodistas cuando se encuentran delante de la cámara.

