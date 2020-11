Anabel Pantoja ataca duramente a Sylvia Pantoja: "Sus declaraciones son asquerosas, es una cualquiera" Ecoteuve.es 28/11/2020 - 12:57 1 Comentario

La sobrina de la tonadillera carga contra la prima de Isabel por hablar en 'Cantora'

Tras conocerse que Sylvia Pantoja, prima de Isabel, participaría en Cantora: la herencia envenenada, tembló hasta el suelo del plató de Sálvame. Después de 36 años de silencio y 15 de enemistad, la prima de Isabel Pantoja se sentaría en un plató para contar lo que le ocurrió con la tonadillera.

El cebo de la tercera entrega sobre la guerra por la herencia de Paquirri ya anunciaba que Sylvia acusaría a Isabel de "celosa" por molestarse cuando Paquirri le llamaba "bella". Anabel Pantoja, que se encontraba en conexión con Sálvame, no dudó en cargar contra la prima de su padre por sentarse en un plató a hablar de su propia familia.

Lea también: Sylvia Pantoja y su debut en Telecinco con 22 años contando chistes y comiendo lentejas

Anabel Pantoja carga contra Sylvia Pantoja en 'Sálvame': "Es una oportunista y me parece una asquerosidad"

Anabel quiso dejar claro que no tenía ninguna relación con Sylvia y la acusó de ser una "cualquiera". A la sobrina de Isabel no le preció bien que Sylvia regresase a España para criticar a su propia prima en un plató de televisión: "Es una oportunista y me parece una asquerosidad que insinúe que Paquirri, una persona que está fallecida, le tirara los trastos siendo incluso menor de edad", dijo Anabel.

"El cebo de 'Cantora' ha sido asqueroso. Menos mal que no estoy en Madrid porque si no se iba a enterar. Que hable de quien quiera, pero de mi abuela no, eso no se lo voy a permitir", sentenciaba ante las declaraciones de Sylvia.

Los colaboradores de 'Sálvame' contra Anabel por su actitud con Sylvia Pantoja

Todos los colaboradores incluso la propia presentadora del programa que llena las tardes en Telecinco, Carlota Corredera, han pedido a Anabel que se retracte de sus palabras hacia Sylvia, pero se ha negado.

Kiko Matamoros a calificado a Anabel de "soberbia" y no valorar el trabajo que tiene. Por otro lado, Gustavo González ha recordado a la sobrina de la tonadillera que su propio primo, Kiko Rivera, es quien más cargó contra Isabel en el primer programa de 'Cantora'.

Lea también: Carlota Corredera, obligada a leer en 'Sálvame' una sentencia contra Mediaset