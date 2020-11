Sylvia Pantoja desvela los celos de Isabel Pantoja: "Mi prima no soportaba que Paquirri me llamara 'belleza" Ecoteuve.es 28/11/2020 - 12:25 0 Comentarios

Telecinco ficha a la prima de Isabel para contar en 'Cantora' sus problemas familiares

Este viernes Telecinco siguió apostando por Cantora: la herencia envenenada, para tratar la guerra abierta por la herencia del torero Paquirri. Esta semana se habló en muchos programas sobre la relación de Isabel Pantoja con su prima Sylvia, pero nadie sabía lo que realmente ocurrió entre ellas.

Sylvia ha acudido al plató de Cantora para contar a toda la audiencia el verdadero motivo de la enemistad con la tonadillera. Tras 36 años de silencio, la cantante ha desvelado en directo desde Mediaset que Isabel tenía celos enfermizos por la relación de Sylvia con Paquirri.

Lea también: Carlota Corredera, obligada a leer en 'Sálvame' una sentencia contra Mediaset

Sylvia Pantoja en 'Cantora': "He visto llorar a Isabel Pantoja porque Paquirri me llamaba 'belleza"

"Yo llegué a Cantora cuando tenía 15 años. Yo al principio a mi prima la adoraba, yo la veía muy cariñosa, la quería mucho, era muy linda conmigo. Ella empezó a cambiar cuando llegó Paquirri a su vida, tenía comportamientos extraños conmigo", contó Sylvia. "Recuerdo cuando llegó el bautizo de Kiko Rivera, ella me regaló un vestido blanco y yo estaba ensayando para actuar en el convite; entró Paco y al verme ensayar me dijo que lo hacía muy bien y que estaba muy guapa".

Pero la prima de Isabel comenzó a desvelar lo peor: "En ese mismo momento Isabel fue a ponerse una bata de cola con tanta ansiedad que hasta se rompió una uña, me tenía celos, era ridículo que una artista de su calibre compitiera conmigo", confesó. "Isabel me tenía celos, no soportaba que Paco me llamara belleza, he llegado incluso a verla llorar por ese motivo".

Sylvia Pantoja desenmascara a Doña Ana en 'Cantora': "Isabel es como su madre, soberbia y ambiciosa"

La cantante, prima de Isabel, también quiso hablar sobre su tía, Doña Ana, culpándola de haber transformado a Isabel Pantoja a como es hoy en día: "Su madre es la que siempre ha movido los hilos, ella es quien la ha llevado. Isabel es como su madre, soberbia y ambiciosa", sentenció Sylvia.

Lea también: Telecinco ofrece a Isa visitar a Pantoja en Cantora y volver el domingo (para contarlo)