Llega la Gran Final de 'La Voz' en Antena 3: conoce a los 4 finalistas que lucharán por la victoria

Alejandro Sanz y Pablo López pierden a sus talents en la semifinal y no competirán en la final

La Voz, el talent musical de Antena 3, llega casi a su fin tras varios meses en parrilla. Este viernes se emitió la Semifinal del programa donde cuatro concursantes se convertieron en finalistas y los otros cuatro se quedaron a las puertas de la Gran Final.

La noche comenzó recordando a los 52 concursantes que consiguieron acceder en esta edición, un momento muy emotivo para todos. Los ocho semifinalistas interpretaron el tema "Otra vez" para su gran entrada a plató.

Las actuaciones de los talents de 'La Voz' con sus coaches en la Semifinal

Pablo López y sus dos talents interpretaron su tema "Mariposa" con una escena única. Miguelichi López cantó "La vereda de la puerta de atrás" del grupo Extromoduro; Roger Padrós y su piano deleitaron al público con el tema "Sargento de hierro" de Morgan.

Alejandro Sanz cantó uno de sus temas más conocidos, "Viviendo deprisa", junto a su equipo. Adam Ainouz escogió para la semifinal "Piano man" de Billy Joel; Rafael Ruiz 'El Bomba' se decantó por "El trato", una canción de su propio coach.

La italiana Laura Pausini interpretó con sus dos concursantes su tema "La solución". Paula Espinosa y su dulce voz cantó "You're beautiful" de James Blunt; el repescado Kelly volvió a plató para interpretar "A change is gonna come" de Sam Cooke.

Y finalmente Antonio Orozco y sus dos talents unieron sus voces para interpretar "Hoy". Curricé fue el primero en salir con "La mentira" de Dani Martín; Johanna Polvillo y su torrente vocal deleitaron al público con "All by my self" de Céline Dion.

La quinta coach, Miriam Rodríguez, también quiso poner su grano de arena en la Semifinal del programa y interpretar junto a los ocho semifinalistas su canción "Dos extraños en la ciudad", de su último disco "La dirección de tu suerte".

Curricé, Paula Espinosa, Kelly y Johanna Polvillo: finalistas de 'La Voz'

Tras las emotivas actuaciones, el público de plató tuvo que decidir a los cuatro finalistas que llegarían al último combate para alzarse con el premio del programa. Eva González comenzó nombrando a Curricé como primer finalista oficial de esta edición. Siguió con Kelly, que alegró a su coach Laura Pausini. La tercera fue Johanna Polvillo, que dejó a Orozco alucinado por tener a todo su equipo en la Gran Final. Finalmente, la última plaza la ocupó Paula Espinosa, también del equipo de la italiana.

Por primera vez en la historia de La Voz dos coaches, Alejandro y Pablo, se quedaron sin representación en la Gran Final del programa. "Vais estar siempre en la zona de peligro, todos los que vivimos así, vivimos en un peligro hermoso", dijo el malagueño despidiendo a sus talents. Por lo tanto, Antonio Orozco o Laura Pausini con uno de sus concursantes se alzaran con la victoria de esta edición del programa en Antena 3.

