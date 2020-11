Inés Arrimadas aclara si se pondrá la vacuna contra el coronavirus en 'La Sexta Noche' Ecoteuve.es 22/11/2020 - 14:57 0 Comentarios

La líder de Ciudadanos responde a las preguntas sobre el plan de vacunación

La líder del partido Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sido entrevistada este sábado en La Sexta Noche por Iñaki López y otros colaboradores del programa que quisieron lanzarle sus preguntas a la política que encabeza el partido naranja.

Uno de los temas que está de plena actualidad es la vacuna contra el coronavirus por las distintas empresas que han anunciado una plena eficacia en sus dosis. El presentador del programa quiso que Arrimadas se pronunciara sobre este tema: "Le voy a hablar de vacunas, ¿usted se la va a poner?", dijo Iñaki, iniciando la conversación.

Inés Arrimadas se pronuncia sobre la vacuna contra el coronavirus en 'La Sexta Noche'

"Yo voy a hacer lo que diga mi médico", respondió Inés a la pregunta. "No se crea, yo he preguntado a ocho que tengo aquí, y...", ha reprochado López, después de que un doctor presente en plató dudará sobre la efectividad de la supuesta vacuna. "Todos queremos que la vacuna funcione, pero estamos aquí para informar a la gente de lo que pensamos, sea políticamente correcto o no. Yo el otro día dije que no me quedaba muy claro la política de vacunación que vamos a tener", ha aclarado el doctor Carballo.

"A mi niño le pongo todas las que me dice el pediatra. Y lo que sí creo es que no tenga que ser un tema político porque se trata de un consenso científico", dijo Arrimadas. Pero Iñaki López quiso que aclarara la obligatoriedad de la vacuna, a lo que Inés respondió: "No, no vamos a decir que la vacuna sea obligatoria".

"Lo que me interesaría es que no dependiera de lo que diga cada presidente de una comunidad autónoma. Esto es una cosa muy seria que debería tener un plan nacional de vacunación que garantice las condiciones necesarias", ha seguido la líder política. "Insisto en que no es fácil mantener en condiciones está vacuna y garantizar que se pueda vacunar a todo el mundo lo haga en condiciones óptimas".

