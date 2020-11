Toñi Moreno se confiesa en 'Sábado Deluxe': "No me reconozco en el espejo, tengo los pechos en las rodillas" Ecoteuve.es 22/11/2020 - 13:48 0 Comentarios

La presentadora ha presentado su libro sobre sus problemas en la maternidad

Toñi Moreno ha querido sentarse este sábado en Sábado Deluxe para presentar su nuevo libro Madre después de los 40: la verdad del cuento, donde habla de los grandes problemas que pueden traer la maternidad y su experiencia personal tras dar a luz a su hija Lola con 46 años.

A pesar de que el gran sueño de su vida era ser madre, la presentadora ha acudido al programa para contar que la maternidad no ha sido como ella esperaba. Con un embarazo complicado, una depresión postparto y un cuerpo que no reconoce, Toñi ha escrito su libro para mostrar personalmente lo que conlleva se madre.

Lea también: Belén Esteban ataca duramente a Asraf Beno en 'Sálvame': "¡Eres muy falso!"

Toñi Moreno se sincera sobre su maternidad en 'Sábado Deluxe': "Mi cuerpo no ha vuelto a ser el de antes"

La presentadora ha contado en su libro su propia experiencia como madre sola, soltera y con 46 años: "Hay mucho tabú en reconocer la parte negativa de la maternidad, cosas que no se cuentan como la depresión postparto, ¿por qué no vamos a poder contar que después de dar a luz estamos tristes y lo único que queremos es llorar?", ha confesado.

También ha compartido con la audiencia lo complicado que está siendo recuperarse del parto de su hija Lola, que fue por cesárea: "Yo sigo pasándolo muy mal, mi cuerpo no ha vuelto a ser el de antes. Cuando me miro en el espejo sigo sin reconocerme, mis pechos eran espectaculares y ahora me llegan por las rodillas", contó la presentadora en su visita al plató del Deluxe.

Lea también: Emma García da positivo en coronavirus y no podrá presentar 'Viva la vida' en Telecinco