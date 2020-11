Iker Jiménez y Carmen Porter lanzan una propuesta a Isabel Pantoja: "Si nos dejas entrar en Cantora, investigamos" Ecoteuve.es 22/11/2020 - 12:37 0 Comentarios

Los presentadores de 'Milenio Live' también se pronuncian sobre el 'Caso Cantora'

Las entregas especiales que Telecinco emite los viernes sobre la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja están alimentando desde hace unas semanas la escaleta de la mayoría de programas de la cadena. Cantora: la herencia envenenada se ha convertido en el tema estrella del grupo Mediaset.

Sálvame, Viva la vida, Socialité... Las grandes apuestas de Telecinco no giran la cara a los secretos que están surgiendo sobre la tonadillera. Pero lo que nadie creía es que el tema llegaría hasta Milenio Live, el programa de radio emitido en Youtube que Iker Jiménez y Carmen Porter, de Cuarto Milenio, emiten desde su casa. Ocurrió gracias al tono de humor que los presentadores siempre imprimen en algunas de sus charlas más distendidas.

Carmen Porter lanza una propuesta a Isabel Pantoja en 'Milenio Live': "Yo me ofrezco a ir"

Todo salía a raíz del mensaje de un seguidor por Twitter: "Me dicen que somos Trending Topic entre Cantora, Pantoja y Paquirri. Toda España está pendiente", contaba Iker Jiménez. "Yo desde aquí se lo lanzo a la 'Panto': que me deje entrar en Cantora e investigamos seriamente, porque Chabelita dijo que vio al difunto en una de las habitaciones", dijo Carmen.

"No sé yo si está el horno para bollos", le contestó Iker, dando a entender que con la guerra abierta que hay entre madre e hijo les dejaría entrar a investigar. "Hombre, ahora no, pero si nos abren la puerta yo me ofrezco", confesó la presentadora. Iker no dudó en continuar con el tema y preguntarle a Carmen: "¿Tú irías?". "¿Yo? Yo voy encantada", respondió Porter. ¿Veremos algún día un especial Cantora en Cuarto Milenio?

