La confesión de Pepi Valladares en 'Cantora': asegura que sacó tres fajos de billetes durante el registro en casa de Isabel Pantoja

Tras la gran audiencia que lleva cosechando, Mediaset sigue alargando las entregas de Cantora: la herencia envenenada. Primero fue Kiko Rivera quien visitó el plató del programa para poner a su madre entre las cuerdas y este viernes lo hicieron Teresa Rivera y Pepi Valladares, que contaron episodios muy comprometidos de la vida de Isabel Pantoja.

Teresa, hermana de Paquirri, contó que "lo primero que hizo Isabel tras morir Paquirri fue ir al hotel a por el maletín". Pero fue Pepi Valladares, una de las personas en las que más confiaba, quien contó uno de los episodios que más comprometen a la cantante.

Pepi Valladares contó lo que pasó en el registro policial en la finca La Pera. "Yo fui testigo del registro que se hizo cuando la detención. La caja fuerte estaba en un pasillo, con una puertecita blanca de rejilla. Se liaron a martillazos y la abrieron. Estaba vacía". "La Udyco dice que había 50 millones de dólares", apuntó Juan Luis Galiacho.

"Pero no estaban en la caja fuerte", apuntó Valladares. "La sacaron de un altillo en una maleta. Y en otro bolso que había... Yo lo hice por su bien, por la lealtad. Ella dijo que quería ir al baño y yo ya sabía lo que tenía que hacer: lo que había en el bolso, guardármelo", confesó Valladares. "No lo he contado nunca, pero como ya todo es público y notorio...", apuntó.

Pepi Valladares continuó con su relato. "Yo tenía unas mallas y unos botines. Y ella solo con una mirada... yo sabía dónde estaban todas las cosas, yo era leal. En ese momento, yo los protegía. Me lo metí aquí [haciendo el gesto de guardarlo en la cintura del pantalón]. Yo tenía una camiseta y me temblaba todo porque tenía que bajar una escalera y abajo había un registro impresionante. Y bajé la escalera con un miedo... Pensé, esto se me cae aquí". "¿Pero qué era?", preguntó Jorge Javier. "Era dinero, bastante cantidad", contestó Pepi. "¿Fajos de dinero?", se sorprendió Jorge Javier. "Sí, en el mismo día del registro", afirmó Pepi. "Lo hice por lealtad, cariño, miedo". El presentador quiso saber qué cantidad era. "No lo conté. Estaba en el paquete con su cinta. Eran tres paquetes y me lo metí en las mallas. Bajé la escalera intentando que no se notara".

