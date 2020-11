"Tengo un pene tatuado": el 'tierra trágame' de una concursante de 'First Dates' tras la confesión de su cita Ecoteuve.es 21/11/2020 - 13:40 0 Comentarios

Carmen se ha sentido muy avergonzada con Herón, su pareja en el programa

No es novedad que en First Dates, el formato de Cuatro donde la gente va a encontrar el amor a ciegas, aparezcan algunas personas que no pasan desapercibidas. Esto ha ocurrido en una de las últimas entregas del programa.

La primera en aparecer en el restaurante era Carmen, una mujer "cortada, agitanada y en busca de algo serio". La concursante aseguraba que había sido víctima de un mal de ojo porque no entiende por qué le iba tan "malamente" en el amor.

La confesión de Herón a Carmen que la deja avergonzada en 'First Dates': "Tengo un pene tatuado"

La cita de la concursante ha sido Herón, un vasco de 24 años, padre de una niña, que ha asegurado que ha mandado "a la mierda" muchas de sus relaciones. Además, el vasco ha confesado con una mirada pícara que tiene un pene tatuado en el cuerpo y que le "falta la parte femenina".

Carmen, que le parecía a Herón "un poco paradita", ha mirado para otro lado muy avergonzada y contestaba: "¿Qué hablas? ¿Cómo te vas a tatuar eso? Yo no me hago eso ni muerta". Finalmente, Herón ha decidido no darle una segunda oportunidad porque echaba en falta que se abriera más a la hora de hablar de sexo.

