La reacción de Jorge Javier tras escuchar la cinta con información secreta sobre Isabel Pantoja

Telecinco decide no emitir el contenido que implica directamente a la tonadillera

El pasado viernes, Telecinco emitió una nueva entrega del especial Cantora: la herencia envenenada para tratar el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja por la herencia de Paquirri y todos los secretos que están saliendo a la luz a raíz de esto.

A media hora de terminar el programa, el director David Valldeperas apareció para anunciar que había llegado a Mediaset, gracias al reportero José Antonio León, un sobre acolchado con una cinta dentro que contenía información comprometida sobre Isabel Pantoja fechada en los años 90.

"¿Sabes lo que tienes que hacer con esto? Quemarlo". Así reacciona Jorge Javier a la cinta secreta sobre Isabel Pantoja

"Igual esto nos da para una tercera entrega de 'Cantora, la herencia envenenada", avisó el director del programa. Jorge Javier, tras escuchar la cinta, advirtió a la audiencia de que el contenido de la cinta no se podría escuchar porque es "información clasificada", es decir, información sensible restringida por la ley. "Mila, tú escuchas eso y lo flipas. Habla como nunca lo ha hecho de sí misma", dijo el presentador.

"Después de escucharlo tan solo podría decir: qué progresista", dijo a punto de terminar el programa. El periodista volvió a advertir de que se trata de información que de momento no se puede mostrar: "Tenemos que ser sinceros con la audiencia, de momento esto no va a ver la luz. Es un documento clasificado, ¿se desclasificará? con el tiempo, probablemente... pero no sabemos en cuánto tiempo".

Lo que sí ha querido aclarar Jorge es que la cinta secreta que llegó al programa reforzaría la imagen de Isabel Pantoja y "no es una cosa negativa para ella, al contrario". ¿Será esto el inicio de un nuevo episodio de Cantora: la herencia envenenada? ¿Podremos escuchar algún día la cinta con información muy comprometida?

