"Busco a un Gabriel Rufián": una comensal de 'First Dates' deja en shock a Carlos Sobera al describir a su hombre ideal Ecoteuve.es 13:30 - 19/11/2020 0 Comentarios

Sandra confiesa sus sentimientos por el político catalán: "Me atrae todo de él"

En una nueva entrega del programa de citas más conocido de la televisión, First Dates, pudimos conocer a Sandra, una mujer catalana muy romántica y rockera que buscaba pareja en el programa. "Siempre he estado rodeada del rock & roll. He salido con Loquillo, con Fernando Lavado el de Gatos Locos e incluso mi ex marido tocaba en un grupo que luego apadrinó Loquillo. Hasta llevo al Pájaro Loco tatuado", confesaba la comensal.

"Llevo 5 años divorciada y solo he tenido una pareja, porque soy de relaciones estables. Pero a ver hoy qué pasa", decía Sandra. La polémica llegó de la mano de la pregunta que le lanzó Carlos Sobera antes de conocer a su acompañante: "¿Tienes algún modelo de hombre que te guste o sea referente para guiarnos?".

La concursante de 'First Dates' se confiesa: "Mi modelo de hombre es Gabriel Rufián"

Sandra contestaba a Sobera su atracción por el político independentista Gabriel Rufián: "Me atrae todo de él, es la planta, la labia que tiene, esa poética... No es muy alto, pero es el prototipo de chico catalán", reconoció ante las cámaras de Cuatro.

Su cita en el programa fue Juan Carlos, un hombre de 47 años apasionado del rock, como ella buscaba. La cita de desarrolló con un muy buen ambiente, pero tras contar que él no tiene hijos, Sandra se disgustó un poco: "Es un hándicap muy grande". Finalmente, la participante decidió irse sola del restaurante tras no encontrar a su Gabriel Rufián particular.