Jorge Fernández, a punto de dejar 'La ruleta de la suerte': "No pinto nada" Ecoteuve.es 12:29 - 19/11/2020 0 Comentarios

El presentador muestra la intención de irse por el fallo de una concursante

Jorge Fernández, presentador de La Ruleta de la Suerte, protagonizó un divertido momento con los concursantes del programa, que no estaban viviendo su mejor día.

Desde el inicio del programa, los concursantes habían tenido ya algún error, pero Jorge Fernández estalló cuando una concursante fallaba mientras resolvía un panel por culpa de un plural. Además, los contadores de dinero de los concursantes estaban a 75 y 100 euros, una cifra bastante baja que de normal.

Lea también: El Unicornio de 'Mask Singer' era Norma Duval: la artista se quita la máscara en Antena 3

Jorge Fernández, a punto de abandonar 'La Ruleta de la Suerte': "No pinto nada"

"Perdemos el turno con 100 y le llega a Carlos, que menos mal que tiene un pastón con 75 y va a resolver", decía con ironía el presentador, tras el fallo de la concursante.

Jorge ha querido mostrar su molestia tras varios errores: "Oye, no sé si dar los juegos ya y me voy, porque total veo que no pinto nada, no aporto mucho. Las pistas las tenéis aquí, Laura, ¿a ti no te importa? Tú lees la pista y da igual. Os he dado muchas oportunidades. Lo digo por mí, que veo que no estoy aportando demasiado".

Todo ha quedado como una graciosa anécdota y se suma a la larga lista de estos momentos que tanto gustan protagonizar al presentador del concurso.

Lea también: Cristina Rodríguez hace un spoiler de 'Mask Singer' y desvela un secreto del programa de Antena 3