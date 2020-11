El mensaje de Iker Jiménez en defensa de Alaska tras su polémica entrevista en 'La Resistencia' Ecoteuve.es 12:15 - 19/11/2020 0 Comentarios

La cantante se mostró a favor de las "teorías de la conspiración" del coronavirus

La visita de Alaska a La Resistencia no ha pasado desapercibida y las redes sociales se han dividido después de la defensa férrea que la cantante hizo de Miguel Bosé. La artista recibió este miércoles un aluvión de críticas por dejar entrever que apoya las ideas del coronavirus por las que el intérprete de Don Diablo se ha colocado en el centro de la polémica durante los últimos meses.

"Yo soy muy de teorías de la conspiración, así que no me tires del hilito que me sacas", respondió Alaska, mostrando su apoyo a Miguel Bosé y diciendo que muchos amigos suyos están de su parte. "Es que claro, nosotros hacemos bromas pero hay gente a la que le gusta lo que dice", señaló el presentador. "No hagáis bromas", le pidió la cantante. "Como para no hacer bromas, va loco Alaska. Va loco el chaval", vaciló Broncano.

Iker Jiménez defiende a Alaska tras sus declaraciones en 'La Resistencia': "Yo también soy su fan"

"Eres la primera persona que se está alineando con Miguel", bromeó el presentador, que preguntó a Alaska si se había "desinstalado el Windows". Finalmente, el programa proyectó una imagen de Iker Jiménez, que preguntaba a ambos en un improvisado meme si le estaban llamando. "Soy super fan de Iker", sentenció Alaska.

Iker Jiménez se hizo eco del guiño que le lanzó la cantante en el programa de Movistar+ y decidió mandarle un mensaje de apoyo en medio del gran revuelo que se estaba generando en Twitter. "Que alguien le diga a Alaska que yo también soy su fan", pidió el presentador de Cuatro en un deseo que le acabó cumpliendo la propia Resistencia. A través de la cuenta oficial del programa en Instagram, el late night de #0 le hizo llegar a Alaska el mensaje del periodista.