Isa Pantoja reacciona a las declaraciones de Kiko Rivera contra Isabel Pantoja: "No lo comparto y no lo comprendo"

La concursante de 'La casa fuerte' saca la cara por su madre en Telecinco

La Casa Fuerte sigue su transcurso en Telecinco, pero Isa Pantoja no para de recibir informaciones del exterior por parte de Jorge Javier para contarle la última hora de la guerra entre su madre y su hermano, que está acaparando la programación de Telecinco estos días.

El presentador del reality puso en antecedentes a Isa para que se preparase para lo que iba a ver: "La entrevista que dio en una revista fue solo como un avance de lo que sucedió el viernes en el programa".

Isa estaba boquiabierta tras ver las imágenes de su hermano en un programa especial para atacar a su madre: "Me imaginaba cualquier cosa de mi hermano hacia mi madre, cualquier adjetivo. Pero eso no me lo esperaba para nada. Porque no solamente es lo que cuenta, es lo que viene después. Decir quiere hay pertenencias cuando no deberían estar. Es muy fuerte".

También confesó que ella estuvo el famoso 2 de agosto en Cantora y vio a Kiko Rivera un poco "alicaído", pero no pensó que hubiese sido algo de tal magnitud. La hija de Isabel Pantoja mostró su inconformidad de que todo esto se lleve a los platós: "Te digo la verdad, aunque sea así no le encuentro explicación para que lo tenga que decir. No es el sitio. Entiendo a mi hermano pero la manera de hacerlo en un plató, eso no lo comparto".

Tras la charla entre Isa y Jorge Javier para tratar sus asuntos familiares, la concursante de La Casa Fuerte se ha venido abajo y no ha podido aguantar las lágrimas: "Les quiero mucho a los dos y llevo años diciendo que mi madre no sale, está rodeada de palmeros, hay una persona haciéndole mal... Y ahora que veo a mi hermano que está diciendo eso, en vez de sentirme mejor, me siento peor. Me siento como una mierda. Me siento en deuda con ella porque me sale decir todo y ahora estoy bien con ella", decía.

