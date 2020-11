Ramón Calderón, abogado de Paquirri, irrumpe en 'Sábado Deluxe' para desmentir a Kiko Rivera Ecoteuve.es 18:47 - 15/11/2020 0 Comentarios

"Su padre no dejó Cantora a nadie", aclara el abogado y amigo de Paquirri

"Kiko Rivera tendrá que responder en los tribunales de justicia", dijo en su llamada

El pasado viernes, Telecinco emitió un especial de casi cinco horas sobre la guerra abierta que hay entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja por la herencia de Paquirri. El nombre de Ramón Calderón, abogado del torero, fue uno de los más mencionados en plató.

Tras todo lo que se dijo sobre él en el programa, el expresidente del Real Madrid quiso entrar en directo en Sábado Deluxe para desmentir todo lo que Kiko Rivera dijo sobre él y hablar de la demoledora entrevista que dio el DJ junto a Jorge Javier.

Ramón Calderón, contra Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe': "Su padre no dejó Cantora a nadie"

"No he querido participar en este circo. Pero he querido ver el programa porque no podía creer lo que se había manifestado por algunas personas", dijo Ramón Calderón durante su llamada a María Patiño, la presentadora que este sábado se hizo cargo del Deluxe. "Hay insinuaciones que no se pueden hacer para herir el honor de las personas, en este caso la mía".

Calderón quiso exponer qué papel jugó en el pasado, cuando Paquirri murió. "Yo acepto la representación de Francisco Rivera Pantoja porque era el hijo de un amigo mío fallecido. Lo hice desinteresadamente durante tres años", continuó Calderón, que dejó claro que él no fue abogado de Isabel Pantoja. "No fue fácil porque tuve que hacer varios viajes a Sevilla pagándolos de mi bolsillo, pero lo hice por un amigo muerto. Mi labor terminó el 26 de septiembre de 1987 y, a partir de ese momento, en nada de lo que ocurriera tenía yo competencias ni podía intervenir".

"A partir de ese momento, fue la madre la que ostentaba la patria potestad y la representación de su hijo", aclaró Calderón.

Ramón Calderón desvela aspectos desconocidos del testamento de Paquirri en 'Sábado Deluxe'

También quiso aclarar aspectos del testamento de Paquirri, como la herencia de la finca Cantora: "Su padre no dejó Cantora a nadie. Dejó la herencia, como herederos universales, a sus tres hijos, sin determinar qué bienes correspondían a cada cual", afirmaba con rotundidad Calderón.

"A la viuda, como es obligado por ley, le dejó un tercio en usufructo, y al padre y los hermanos les dejó otra finca", aclaró. Ramón finalizaba su intervención anunciando que Kiko Rivera "tendrá que responder en los tribunales de justicia por pronunciar desinformaciones que afectan a mi honor".

