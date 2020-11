Rosa Villacastín arremete contra Isabel Pantoja en 'Sábado Deluxe': "Por fin se le ha quitado la careta" Ecoteuve.es 15/11/2020 - 10:31 2 Comentarios

La periodista acudió al programa y dedicó unas duras palabras a la cantante

Sábado Deluxe dedicó el programa de esta semana a hablar del especial que ocupó el prime time del viernes: Cantora: una herencia envenenada. El programa de Telecinco, que rompió los audímetros con un 31,7%, dejó grandes titulares y momentos que no dudaron en comentar.

La periodista Rosa Villacastín acudió al Deluxe para dar su opinión y debatir sobre la guerra abierta que hay entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera. Villacastín no dudó y aseguró que estaba muy enganchada a la televisión con este tema.

Rosa Villacastín, contra Pantoja en 'Deluxe': "A mí siempre me ha parecido una mujer muy oscura"

Al principio del debate sobre este conflicto madre-hijo, Villacastín no ha tenido pelos en la lengua para hablar de lo que ella opina sobre el tema: "Por fin se le ha quitado la careta a Isabel Pantoja, y lo ha hecho la persona que menos podía imaginar: su hijo biológico, Kiko Rivera".

La periodista tampoco se ha cortado a la hora de defender a los Rivera, quien opina que son los más afectados por la tonadillera: "Por fin se da una imagen diferente de los Rivera, porque ella se ha empeñado en echarles mierda durante muchos años desde que muere Paquirri", decía. "No ha tenido escrúpulos en echar porquería sobre todos con tal de librarse ella, la estrella, y ahora vemos las miserias de Cantora, porque todo es mísero".

"A mí siempre me ha parecido una mujer muy oscura", ha dicho. Y planteaba una pregunta: "¿Dónde mete el dinero? Si esa mujer no sale, no se divierte y no tiene amigas, solo un grupito de palmeros, lo único que ha tenido siempre".

