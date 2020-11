Susanna Griso denuncia la estafa con famosos de su cadena: Pablo Motos y Chicote entre los afectados Ecoteuve.es 19:17 - 14/11/2020 0 Comentarios

La presentadora se enfada en directo: "A mí me han metido en unas cuantas"

La pasada semana, Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, denunció muy enfadada un hecho que se lleva produciendo hace ya unos años y que ha aumentado con motivo de la pandemia por coronavirus. Pablo Motos, Alberto Chicote e incluso ella misma se encuentran entre los afectados.

El programa matinal de Antena 3 ha emitido un reportaje sobre una empresa dedicada a promover las estafas en internet con las criptomonedas, el dinero virtual, dando nombres de famosos como imagen para atraer al público. Estos rostros populares expuestos por la empresa habrían ganado mucho dinero con las inversiones en dinero virtual, siendo rotundamente falso.

Susanna Griso, enfadada ante estas estafas: "A mí me han metido en unas cuantas"

Durante el debate sobre esta estafa que afecta directamente a la imagen de muchas personalidades de nuestro país, la presentadora se ha pronunciado: "Tienen ojeriza con la gente de Atresmedia, porque no veo a nadie de la competencia".

Y a pesar de que ella no estaba vinculada directamente con esta estafa, sí ha dejado entrever que su imagen ha sido utilizada en muchas otras: "A mí me han metido en unas cuantas". Para evitar caer en estas trampas virtuales, el programa ha dado algunos consejos para no meter la pata y tropezar en estafas como la de esta empresa que tanto ha cabreado a Griso.

