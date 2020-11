Jorge Javier y Kiko Rivera cuentan lo que supuestamente ocurrió en Cantora el 2 de agosto Ecoteuve.es 14/11/2020 - 13:15 0 Comentarios

El presentador y el hijo de la cantante explican lo que sucedió esa noche de verano

El DJ acudió como invitado al especial 'Cantora: la herencia envenenada'

Este viernes se emitió en Telecinco el especial sobre la polémica que hay en torno a la herencia de Paquirri: Cantora: la herencia envenenada. Este programa, que ocupó el prime time del viernes de la cadena de Mediaset, pretendía destapar todo lo que ocurría entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja.

El hijo de la juez de Idol Kids marcó el 2 de agosto como día clave en el declive de la relación con su madre. Durante la emisión del programa especial se especuló qué podría haber ocurrido aquel día de verano en los terrenos de Cantora que habría supuesto el punto de inflexión en su vida.

Fue Jorge Javier quien destapó lo que supuestamente sucedido ese día: "José Antonio León, nuestro compañero de Sálvame, me ha escrito a la 1:32 de la madrugada y cuenta que en Cantora el 2 de agosto se abrió la habitación de Paquirri, que estaba siempre cerrada, y Kiko vio que estaba absolutamente todo lo de su padre cuando en su día se denunció el robo. Esto, a ver, es un delito, ¿no?".

Jorge Javier preguntó "qué sintió el verlo". "Esto es superfuerte", dijo. "Qué se siente al ver que todo lo que te han contado...", insistió el presentador. "A la vista está. Hay un antes y un después. Fue de casualidad, no lo estaba buscado", comentó Rivera. "En ese momento estaba en estado de shock Había entrado en esa habitación otras veces y no vi nada", relató, confirmando así lo que el presentador había dicho sobre lo que supuestamente ocurrió ese día.

Kiko Rivera confirma lo que cuenta Jorge Javier: "Lo vi yo, el 2 de agosto de 2020"

Kiko Matamoros apuntó que "creo que en ese momento tú lo grabaste con el móvil", algo que desmintió Kiko. "Yo no grabé nada". "Agustín es la persona que tiene una especie de enfrentamiento contigo o un cruce de palabras", añadió el colaborador. "No es cierto", insistió Rivera.

"En el momento en que me he enterado se lo he comunicado a mis hermanos. Y llamé a mi madre. Ella seguía en su historia", dijo Kiko. "¿Que le habían robado?", preguntó Jorge. "Tengo los mensajes. Todas las veces que había entrado ahí, siempre con mi madre, nunca solo, ahí no había absolutamente nada. Y lo que ha pasado es lo que tú has contado", dijo Kiko, dando validez de nuevo a lo que había explicado Jorge Javier. "Ahora entendéis cuál es el motivo de que mi vida cambie. Lo he visto yo, el 2 de agosto de este año, del maldito 2020".

