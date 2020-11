Jacobo Ostos niega la información de Marta Riesco sobre las fiestas en su casa Ecoteuve.es 12:00 - 14/11/2020 0 Comentarios

"Jamás haría algo semejante. No entiendo el motivo de esto", se defiende en Cuatro

Marta Riesco, periodista de El Programa de Ana Rosa, destapó una noticia que afectaba directamente a Jacobo Ostos. Supuestamente, el hijo del torero estaría celebrando fiestas ilegales en el sótano de su casa en pleno estado de alarma.

Riesco aseguró que algunos vecinos llamaron a la Guardia Civil molestos con el fuerte ruido que estarían causando estas fiestas, apareciendo hasta cuatro coches patrulla en la puerta del domicilio, pero sin poder actuar ya que Jacobo no se presentó ante las autoridades. Ante este hecho no pudieron tomarse medidas, pero la aparición de unos supuestos invitados en el domicilio acabó con la Guardia Civil multándoles.

Lea también: Kiko Rivera, contra Isabel Pantoja en Telecinco (con llamada de Fran); Cayetano, con Eva González en Antena 3

Jacobo Ostos niega las informaciones de Marta Riesco: "Yo jamás he hecho una fiesta en estado de alarma en mi casa"

Para defenderse de las fuertes acusaciones que la periodista había dejado caer sobre él, el hijo del torero entró en directo en el programa de Joaquín Prat, Cuatro al día.

Ante la cámara y contradiciendo las informaciones de Marta Riesco, Jacobo aclaró lo sucedido: "Yo jamás he hecho una fiesta en estado de alarma en mi casa y muchísimo menos he cobrado por ello, y mis amigos lo saben. Anoche simplemente estábamos en mi casa mi padre, mi madre, mi pareja y yo. Yo me he enterado de todo esto por mi madre que ha visto a la Guardia Civil cuando se iba a trabajar".

Pero el programa que se emite en Cuatro tenía constancia de mensajes, audios e incluso vídeos de la gente entrando en su casa que dejarían en evidencia a Ostos. Marta advertía diciendo que "tengo los audios de tus amigos donde informan del dinero que están pagando y cuando se están celebrando".

Lea también: Jedet explota contra Jorge Javier tras sus críticas a La Veneno: "Deja de ser un tránsfobo ignorante"