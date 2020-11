MTV EMA 2020: dónde y cuándo ver la gala de premios marcada por el coronavirus

Esta edición de los MTV EMAS va a ser un show único, en un año también excepcional. Por primera vez en la historia de los MTV EMAs, Hungría será el gran protagonista de la celebración global de la música, en un evento que se emitirá en exclusiva en MTV este domingo (21.00).

El show llega en un formato muy especial, grabado desde varias localizaciones del mundo, y contará con las actuaciones de Sam Smith, Maluma o Doja Cat , entre muchas más. Además, como antesala a estos premios, a las 20.00 arrancará el pre-show de los MTV EMAs 2020.

Lea también: Aitana y Amaia (OT 2017), nominadas a los Grammy Latinos 2020

Con motivo de la 27ª edición de una de las noches más importantes de la música internacional, los #MTVEMA 2020 juntarán a los fans desde sus casas, con algunos de los nombres más populares de la música a nivel mundial.

Este año, Lady Gaga lidera las nominaciones, seguida de BTS y Justin Bieber, mientras que Aitana, Carolina Durante, Don Patricio, La La Love You y Leiva competirán por hacerse con el premio a "Mejor artista español".

Lea también: La Voz Kids confirma a sus cuatro asesores: Aitana, Beret, Blas Cantó y Rozalén

Alicia Keys, Sam Smith, Maluma, Doja Cat, DaBaby, David Guetta, YUNGBLUD, Zara Larsson, Karol G, Tate McRae, Jack Harlow y las anfitrionas del show Little Mix forman parte del listado de actuaciones ya confirmadas de los MTV EMAs 2020. Además, la celebración global de la música contará con las apariciones especiales de DJ Khaled, Lewis Hamilton, Winnie Harlow, Bebe Rexha, Rita Ora, Big Sean, Roman Reigns, Anitta, Madison Beer, Anne-Marie, Aya Nakamura, Barbara Palvin y Raye.

It's always a party on the #MTVEMA red carpet!! ????

From pre-show performances ???? to fab fits ???? and Terry Crews' muscles ????, it's impossible to choose a fave moment!! pic.twitter.com/X21r0pRyiV