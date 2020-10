Pluto TV: así funciona y esto es lo que podrás ver en la nueva plataforma de televisión gratis David Saiz 21/10/2020 - 11:11 0 Comentarios

El servicio de ViacomCBS arranca en España el lunes 26 de octubre con 40 canales

Pluto TV, la nueva plataforma de televisión en streaming gratuita, pero con publicidad, arrancará en España el próximo lunes, 26 de octubre, con 40 canales exclusivos. El servicio de ViacomCBS Networks International podrá verse a través de su web (www.pluto.tv), Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV y dispositivos móviles, tanto Android como iOS.

Pluto TV será gratis y tampoco necesitará registro para poder acceder a su contenido, cuya emisión será se carácter lineal, como una televisión tradicional, aunque también dispondrá de programas y series bajo demanda en un catálogo que, poco a poco, irá creciendo.

¿Qué canales podrás ver en Pluto TV?

Pluto TV arranca con 40 canales creados expresamente para la plataforma. Habrá emisiones dedicadas solo a películas, series, realities, comedias, deporte, etc. Es decir, en Pluto TV no podrás encontrar cadenas habituales como TVE, Antena 3 o Telecinco. Tampoco verás emisoras presentes en las plataformas de pago (Fox, Axn, Cocina, etc.).

"La idea no es incorporar canales que ya existen en el mercado, sino trabajar con proveedores de contenido para crear canales específicos para Pluto TV", explica Manuel Gil, uno de los responsables de la plataforma.

A través de acuerdos con distintas productoras, Pluto TV se nutre de contenido que permite elaborar canales distribuidos por géneros. También habrá alguno específico construido solo a base de emisiones de un programa o serie concreto, como es el caso Ana y los 7 o Curro Jiménez, dos títulos míticos de la televisión en España que ahora podrán volver a verse.

¿Cómo van a ser los cortes de publicidad en Pluto TV?

El modelo de negocio de Pluto TV se sustenta en la publicidad, que gestionará Movistar+. En este sentido, los anuncios se insertarán en cortes como hace cualquier cadena de televisión en abierto, pero se gestionará como si se tratase de la publicidad que se sirve en Internet.

Los cortes tendrán una duración de seis u ocho minutos cada hora y no podrán superar los 12 que marca la normativa. En el caso de los canales infantiles, la idea es no insertar publicidad hasta que acabe el episodio que en emisión.

¿Cómo ver Pluto TV gratis?

Pluto TV comenzó a desarrollarse en EEUU, donde reúne a 26,5 millones de usuarios únicos. Llega a España en su proceso de expansión internacional tras implantarse en Alemania, Suiza, Austria y Reino Unido. En total, está presente en 22 países y, después del nuestro, llegará a Italia o Francia.

Para acceder a la plataforma tan solo es necesario entrar, a partir del lunes 26 de octubre, en su web (www.pluto.tv). El servicio también podrá verse en Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV y dispositivos móviles, tanto Android como iOS.