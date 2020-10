Melody: "No me gusta la política, pero en estos momentos hay que unirse y mirar por el pueblo" Adrián Ruiz 10:00 - 17/10/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la cantante, que ha lanzado 'Las cosas del amor'

"Sería muy bonito hacer un dueto con María Isabel, ella es espectacular"

"No descarto ir a Eurovisión: los eurofans no es que me apoyen, ¡me reclaman!"

Melody está de regreso. Después de un año sin sacar nueva música, la cantante andaluza vuelve por todo lo alto con Las cosas del amor, nuevo single que lanza de la mano de los compositores de éxitos como Bailando, Mayores o Felices los cuatro. Sin duda, un tema con el que la artista busca levantar el ánimo de la gente en uno de los años más difíciles de nuestras vidas.

"Ahora más que nunca nos tenemos que mantener unidos y tenemos que intentar ser lo más positivos posible. Tenemos que tirar hacia adelante y creo que ya se ha demostrado que todo se lleva mejor con música", comenta Melody a ECOTEUVE.ES antes de lanzar una importante petición a nuestros representantes por la gestión que están haciendo todos de la crisis del coronavirus.

"A mí la política no me gusta y prefiero quedarme la margen. Pero creo que, en estos momentos, lo que se debe hacer es unirse. No es cuestión de 'ni tú, ni yo', es cuestión de mirar por el pueblo y por la gente. Ahí es donde se demuestra verdaderamente el amor, y más en estos momentos difíciles. Hay que mirar por el pueblo y ya habrá tiempo en la vida de demostrar muchas cosas", comenta la artista.

Melody nos habla de los proyectos que tiene en el horizonte, avanza un trabajo especial para el próximo año por el 20 aniversario de su carrera musical ¿y un dueto con María Isabel? "La verdad es que nuestros fans están locos con que hagamos un dueto. Sería algo muy bonito sumar a dos artistas que han empezado muy pequeñas. Yo empecé unos añitos antes pero es verdad que las dos salimos de chiquititas. Yo la conozco a ella, hemos coincidido en varios programas, y está guapísima, es un encanto. María Isabel es espectacular".

¿Cómo se siente ante el estreno de este nuevo tema?

Me siento muy contenta, porque hacía como un año que no sacaba nueva música. Las cosas del amor es una canción, como dice el título, con mucho amor y que está llena de energía y buena vibra, perfecta para poder compartirla con tu gente en cualquier momento.

Youtube Video

Es una buena forma también de darle un chute de ánimos a la gente en estos tiempos tan difíciles que corren, ¿no?

Sí, ahora más que nunca nos tenemos que mantener unidos y tenemos que intentar ser lo más positivos posible. Tenemos que tirar hacia adelante y creo que ya se ha demostrado que todo se lleva mejor con música. En la cuarentena, lo más que hicimos fue consumir arte: música, cine, arte... Eso es lo que nos ha dado un respiro. La música nos da vida.

Los compositores son los creadores de éxitos como Bailando, Felices los cuatro, Mayores o Loco, entre otros super temazos. ¿Espera una repercusión similar? ¿Qué feedback ha tenido por parte de sus fans?

La canción lleva muy poquito tiempo lanzada, pero hemos tenido muy buen recibimiento. Hemos empezado con la promoción también en Latinoamérica y ayer hicimos muchas entrevistas para México, Bolivia, Ecuador... un montón de países. Sé que es una canción que va a conectar mucho con la gente.

¿Es el adelanto de algún nuevo disco?

Cada vez, los discos se están perdiendo. Ahora lo que se saca son singles sueltos y este es mi tercero consecutivo. Pero el año que viene, que hago 20 años en la música, no descarto sacar un formato especial para celebrarlo.

¿Será un disco recopilatorio con algunos de sus temas más exitosos?

Tengo varias opciones. Según cómo esté la situación, haremos una cosa u otra. A veces, uno saca canciones o proyectos para compartirlos con la gente en vivo y en directo. Vamos a ir viendo, pero seguro que hacemos algo especial.

En caso de hacer un disco recopilatorio, ¿qué canciones le gustaría que estuvieran incluidas?

Yo no descarto nunca nada. Todas mis canciones son viables y hay que mirar cómo le damos el toque de ahora y con que featuring lo podríamos hacer. Todo llega y estamos en el camino. Yo he sido una artista que siempre ha tenido canciones muy bonitas. Mi primer disco, De pata negra, era un disco infantil pero era un gran disco y tenía grandes baladas. Desde ahí, hasta ahora, he tenido muy buenas canciones, la verdad.

¿Cómo ha vivido este año tan complicado? ¿De qué forma le ha afectado la crisis del coronavirus?

Se nos ha caído todo, el 90% de la gira. Yo tenía todos los meses conciertos, todos los fines de semana. Tenía proyectos en el extranjero y todo se ha quedado parado por esta situación. Esperemos que de aquí al año que viene, cambie todo y le busquemos una salida. Hay mucha gente que depende de la música en directo, son muchos miles de personas. A veces, no nos damos cuenta, pero la música es muy necesaria para desconectar y seguir hacia adelante.

¿Cree que los políticos han estado a la altura?

Soy una persona que está metida completamente en lo creativo. A mí la política no me gusta y prefiero quedarme la margen. Pero creo que, en estos momentos, lo que se debe hacer es unirse. No es cuestión de "ni tú, ni yo", es cuestión de mirar por el pueblo y por la gente. Ahí es donde se demuestra verdaderamente el amor, y más en estos momentos difíciles. Hay que mirar por el pueblo y ya habrá tiempo en la vida de demostrar muchas cosas. Ahora hay que unirse para que salgamos adelante y se encuentre una solución satisfactoria para la gente lo antes posible.

E insistir en esa idea de que la cultura es segura, algo que ha quedado demostrado en todos los eventos que se han celebrado hasta la fecha, ¿no?

Por supuesto, la cultura es supersegura y yo creo que los artistas todos estamos por la labor de que se haga bien y que la gente disfrute y que desconecte. Es necesario y tenemos que unirnos porque la unión hace la fuerza.

Repasando su carrera, no has parado de trabajar: ha hecho música, cine, televisión... ¿Cree que se la ha infravalorado en España?

Yo estoy muy contenta con todo lo que he logrado hasta ahora. Esta es una carrera en la que hay que luchar y trabajar muchísimo. Tiene muchísimos sacrificios. Pero no me quejo, de verdad. Pienso que quedan muchas cosas por hacer, pero estamos en el camino. El camino se hace caminando, no hay otra forma. Hasta ahora hemos trabajado muchísimo y la gente cada vez se une más a nosotros y nos quiere más.

¿Tuvo algún momento en el que pensó en tirar la toalla?

Por supuesto, momentos duros hemos pasado todos. Yo en mi caso, tengo una carrera, no más difícil que la de los demás, pero sí que más peculiar. Yo empecé con 10 años y he vivido muchos cambios en la música y en la industria. Mi primer disco salió hasta en casete, ¡que parece mentira decirlo! (Risas) Y luego también ha habido muchos cambios físicos y artísticos y hay que tener mucha paciencia y temple para seguir hacia adelante. A veces, las cosas no salen como uno quiere y hay decisiones que uno tiene que tomar, pero al final todo suma y de todo se aprende. Hasta de los momentos malos te haces más fuerte y te hacen aprender.

¿Le gustaría volver a intentarlo en Eurovisión?

Yo siempre he dicho que nunca diré 'de este agua no beberé'. Eurovisión es un festival que yo respeto y me encanta. Anteriormente y hasta ahora me he enfocado más en mi carrera y mis conciertos, porque no hemos parado. Pero nunca se sabe. Ya ha habido algún toquecito para intentarlo y no lo descarto. Yo creo que es algo factible en un futuro.

Los eurofans lo verían con buenos ojos seguro...

Sí, yo tengo ahí un apoyo increíble. Ya no es apoyo, ya me reclaman para Eurovisión.

Si hubiera un All Star de TCMS, ¿le gustaría volver a participar?

Sí, claro. ¡Me lo pasaría bomba! Me encantaría. Es mucho trabajo, ¿eh? He dicho muy rápido, creo yo. (Risas). Es que es mucho, es una dedicación tremenda. Quieres hacerlo bien y las jornadas de grabación son muchas horas.

A veces me iba a Barcelona a las 6 de la mañana y entre ensayos y pruebas de maquillaje, vestuario y peluquería te daban las 11 de la noche. Y al día siguiente, a las 9 te recogían para prepararte para la gala, te preparaban e igual no salías a actuar hasta las 12 de la noche. Yo la mayoría de las veces salía de las últimas e imagínate hacer a una Lady Gaga o una Lola Flores o Rocío Jurado, con el temperamento que requiere, después del cansancio de todo el día. Y así 19 semanas, seis meses. No te da tiempo para nada más.

Ha hecho sus pinitos como actriz. ¿Qué tal la experiencia de meterse en la piel de Carmen Sevilla? ¿Cómo fue trabajar con Paco León?

Fue algo muy bonito, cuando me llamó Paco, no me lo esperaba. Yo tengo una anécdota con Carmen Sevilla, que una vez me entrevistó en Cine de barrio. Ella me dijo: Melody, si algún día hacen una película mía de mi vida, yo quiero que tú seas la actriz principal. Fíjate como parece que a veces la vida te escucha. Cuando me llamaron para este papelito, dije 'Guau'.

Es impresionante cómo las cosas llegan, a veces se desean con tantas ganas, que te llegan. Fue un honor para mí. Además de por hacer de Carmen Sevilla, por trabajar con un equipazo como el que tiene Paco León, que es brutal. Él es un artista y sabe mucho, sabe como sacarle punta al lápiz. Y esa historia hecha en blanco y negro se ve superactual. Soy fan absoluta.

Su carrera y la de María Isabel han ido un poco de forma paralela. ¿Le gustaría hacer un dúo con ella?

Pues ¿por qué no? La verdad es que nuestros fans están locos con que hagamos un dueto, un dueto, un dueto. Sería algo muy bonito sumar a dos artistas que han empezado muy pequeñas. Yo empecé unos añitos antes pero es verdad que las dos salimos de chiquititas. Sería algo muy bonito. Yo la conozco a ella, hemos coincidido en varios programas, y está guapísima, es un encanto. María Isabel es espectacular.

Yo me siento siempre muy orgullosa de que artistas de mi país triunfen. Creo que debemos estar orgullosos de ser de dónde somos y de que los artistas españoles se den a conocer en todo el mundo. Yo he tenido la oportunidad, desde muy temprana edad, de trabajar en muchos países de América y siempre he llevado por bandera mi país. Ahora, más que nunca, me siento orgullosa de ser española y de que el mundo musical español triunfe. Si un artista español triunfa, estamos todos triunfando con él.

¿Dónde se ve en un futuro?

Yo creo que lo que nos ha ocurrido este año nos ha demostrado que hay que vivir en el día a día, que no hay que hacer muchos planes de futuro. (Risas). A mí me gustaría estar en el mundo del arte y espero que un futuro me lleguen diferentes papeles de cine en los que yo me sienta cómoda. Me han hecho propuestas pero no me veía con ninguna y por eso no las he hecho. Pero yo espero de estar en el espectáculo y la televisión, la televisión me encanta.

He leído que no descartaría participar en un reality como Supervivientes. ¿Se ve concursando?

Yo creo que no he dicho eso. En todo caso, ahora mismo no me veo. Ahora estoy muy flaquilla y como vaya pa allá, a la vuelta tienes que pasar tres veces para verme. (Risas) En un futuro, nunca se sabe. El contexto de ese programa es lindo, es una forma de buscarte la vida: irte a una isla sin nada. Eso es como tú lo quieras llevar y puedes vivir una experiencia muy bonito. Ahora mismo no me veo, pero en un futuro ¿quién sabe?.