¿Qué es Pluto TV?: así es la nueva plataforma de streaming gratuita (con publicidad) Europa Press 8/10/2020 - 12:13 0 Comentarios

ViacomCBS lanza el nuevo servicio que Movistar+ se encargará de comercializar

Enlaces relacionados Antidisturbios y más series de Movistar+ que se estrenan en octubre de 2020

ViacomCBS Networks International ha informado de que Pluto TV, su servicio gratuito y sin registro de streaming con publicidad, estará disponible en España a finales de octubre a través de www.pluto.tv, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV y dispositivos móviles, tanto Android como iOS. Movistar+ será el socio estratégico de Pluto TV en su llegada a España como comercializador de la publicidad de la nueva plataforma.

En este sentido, ha puesto de relieve que se trata de la primera AVOD (advertising-based video on demand) completamente gratuita y sin registro del mercado español que, en su lanzamiento, contará con 40 canales exclusivos y tematizados con cine, series, programación infantil, realities, deporte, gaming, etc.

De esta forma, ha concretado que, con periodicidad mensual, se irán sumando nuevos canales a la oferta, llegando a 50 a finales de 2020 y a un total de 100 a finales de 2021. El nuevo servicio incluye, además, un catálogo de contenidos de video on demand, todos ellos también gratuitos.

Lea también: 'Bodyguard' se estrena en Paramount con Richard Madden ('Juego de Tronos')

"Pluto TV cuenta con una innovadora tecnología publicitaria y será Movistar+, la oferta de entretenimiento audiovisual del grupo Telefónica líder en España, la compañía que comercialice la publicidad convencional de la plataforma", ha apuntado la compañía de telecomunicaciones.

Pluto TV llega a España tras Alemania, Suiza, Austria y Reino Unido y EEUU

Raffaele Annecchino, presidente de ViacomCBS EMEA and Asia, Digital and Mobile Strategy VCNl, ha explicado que "este innovador servicio complementa perfectamente" su oferta lineal y no lineal en España".

Además, ha dicho que "Pluto TV ha demostrado "un gran éxito en EE.UU. y, este lanzamiento en España marca un importante paso en nuestra expansión en Europa, donde el servicio ya está disponible en Alemania, Suiza, Austria y Reino Unido".

"Estoy convencido de que Pluto TV revolucionará el mercado televisivo y de streaming español, introduciendo un nuevo modelo de consumo de contenido basado en contenido vertical y canales seleccionados. Gracias a nuestro acuerdo con Movistar+ en el lado publicitario, estamos en una excelente posición para impulsar un crecimiento significativo, en paralelo a nuestro objetivo de expandir el contenido hasta 100 canales para finales del 2021", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de Movistar+, Sergio Oslé, ha señalado que Pluto TV "añade un nuevo activo a la propuesta de valor de Movistar+ al mercado publicitario". "Un modelo basado en presencia en entornos muy cualitativos, de plena confianza para las marcas, de calidad premium que les ofrece nuevas formas de estar en la nueva tv, la de contenidos audiovisuales multiplataforma", ha manifestado.

"Seguimos trabajando por la transformación digital de la publicidad en tv; el entorno premium y seguro se enriquece con formatos y modelos de compra que son más propios del mundo digital. Esta alianza supone un paso en la innovación y la mejora continua de nuestras capacidades como plataforma de plataformas y como comercializadora de publicidad", ha recalcado Oslé.