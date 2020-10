Atizan a la rapera Sara Socas por el reivindicativo anuncio de Correos para celebrar el 12-N: "Me tengo que reír" Ecoteuve.es 7/10/2020 - 10:52 0 Comentarios

"Ser patriota no es izar una bandera, ni pisar al que lucha por llenarse la nevera", dice la canción

Correos ha lanzado una nueva campaña para promocionar la plataforma de venta online y mensajería Correos Market, aprovechando la celebración del 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional. El anuncio está acompañado de una canción con voz y letra de la rapera tinerfeña Sara Socas, quien defiende que existen otras formas de patriotismo centradas en la diversidad, en la solidaridad y en la apuesta por el comercio local.

Correos busca de este modo incentivar el "mercado online de los productos de nuestro país" y así apoyar a los pequeños productores y empresarios que se han visto más afectados por la grave crisis económica desatada a raíz de la pandemia del coronavirus. "Orgullo por lo nuestro", es el lema elegido para la promoción.

Sin embargo, el anuncio ha levantado ampollas entre los sectores más conservadores de la sociedad, que han mostrado en Twitter sus quejas a Correos por "politizar el 12 de octubre". "Sólo aquello diferente puede generar unión, no aquellos que dividen ni la gentrificación. Arriba los productores y su dedicación, abajo los exaltados que destruyen la nación" o "ser patriota no es izar una bandera, ni pisar al que lucha por llenarse la nevera" son algunos de los versos de la canción que más polémica han levantado.

Atizan a Sara Socas por su reivindicativo anuncio de Correos

Enseguida, el anuncio de Correos ha dividido a una sociedad ya de por sí muy polarizada. Por un lado, hay quienes han aplaudido el riesgo de la compañía por resignificar la idea de nacionalismo y, por otro, hay quienes han interpretado la campaña como un ataque a la bandera impulsado desde el Gobierno.

La propia Sara Socas ha respondido a las críticas y ha algunos medios que la han calificado como una "rapera podemita". "Me tengo que reír", publicó la canaria en su cuenta oficial de Twitter. "No se confundan, todos los partidos me disgustan, solo que unos más que otros", ha aclarado Socas.

Pero, ¿quién es Sara Socas? La joven canaria, de 23 años, es una cantante nacida en Tenerife que se ha convertido en una de las caras más importantes del llamado 'freestyle' español. Socas se introdujo en este mundo en 2016 y, tan solo tres años después, llegó a meterse en las semifinales de la competición internacional Red Bull Batalla de Gallos 2019 en la que solo participaron dos mujeres.

Este año celebramos el #12deOctubre reafirmando nuestro compromiso con el consumo de producto local. Es hora de apoyar lo nuestro. #OrgulloPorLoNuestro.



Descubre Correos Market: https://t.co/sGuLuD4FQn pic.twitter.com/jwdTJ6Lkxy — Correos (@Correos) October 5, 2020

No se confundan, todos los partidos me disgustan, solo que unos más que otros. — Sara Socas (@socasmc) October 6, 2020

Me encanta la canción y el mensaje y me alucina el diseño, la incorporación de los colores de la bandera de una manera tan limpia y moderna... Enhorabuena, de verdad, es un gran trabajo. — Mendeléyev (@aysa9) October 6, 2020

El anuncio de Correos es malo porque asocia patriotismo con consumo local y, como todo el mundo sabe, patriotismo es explotar a niños en talleres textiles de Bangladesh. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) October 6, 2020

Que un servicio de mensajeria (público) en su anuncio hable de política.....es simplemente lamentable....y una muestra de que este gobierno utiliza todos los medios y organismos estatales para atacar a la oposición.....

Ya somos la Venezuela europea....

Que triste.... — La pluma del pueblo (@plumadelpueblo) October 5, 2020

Correos vs Amazon. Identificar la explotación de los riders con el nacionalismo rancio con olor a lejía barata y convertir el viejo monopolio público en expresión de la tolerancia democrática es una astucia asombrosa. La construcción de significado de esta campaña es un portento. https://t.co/girBPa2sye — Pedro Vallín (@pvallin) October 6, 2020

Es impresionante la de fachas que hay llorando por un anuncio de @Correos en el que piden que compres productos españoles. No son patriotas, sin simples lamebotas del capitalismo más radical. https://t.co/W5WQ0B2Ce6 — Panik (@Panik81) October 6, 2020