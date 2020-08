El actor Joel Joan ataca a Berto Romero: "A mí me das más miedo tú" Ecoteuve.es 26/08/2020 - 11:43 0 Comentarios

Responde al artista catalán después de sus declaraciones sobre el independentismo

Berto Romero lamentó hace unos días que la equidistancia, la postura que él había elegido en el plano del 'procés' catalán, no fuera muy apreciada y, teniendo en cuenta las reacciones a sus palabras, parece que tenía razón.

El artista ha recibido críticas por sus declaraciones, pero la que más ha llamado la atención es la que le ha hecho el actor catalán Joel Joan, a quien muchos recordarán todavía por la serie Periodistas, emitida en Telecinco.

"No tengo mucho sentido de pertenencia, siento que pertenezco a la gente que me gusta. Mi postura, la equidistancia, no era muy apreciada. Estuve callado todo el rato, a ver si cesaban ya con el puto ruido. Me dan mucho miedo estos episodios de fiebre colectiva y me gustaría, como a tantos, no vivir un episodio histórico. Los momentos históricos cansan mucho", dijo Bertó Romero en El País Semanal sobre el tema del independentismo.

"A mí me das más miedo tú"

Joel Joan, defensor del independentismo catalán, reaccionó a estas palabras con un tuit que ha sido muy sonado. "A mí me das más miedo tú, cuando los verdugos se hacen las víctimas... ¡Mamá miedo!", arremetió el actor en sus redes sociales.