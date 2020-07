El estreno de 'El regreso de Mary Poppins' y todo lo que puedes ver sobre el clásico en Disney+ Ecoteuve.es 23/07/2020 - 16:06 0 Comentarios

La plataforma lanza este viernes, 24 de julio, la última versión de la mítica película

También ofrece otros contenidos relacionados con una de sus historias más populares

Su música, el atrezzo o cómo Walt Disney transformó 'Mary Poppins' en película

Este viernes, 24 de julio, Disney+ estrena El regreso de Mary Poppins. En esta reinvención del clásico de Disney, Mary Poppins (Emily Blunt) ayuda a la familia Banks a recordar la alegría de ser un niño. Con la ayuda de su amigo Jack el farolero (Lin-Manuel Miranda), juntos devuelven la diversión a las calles de Londres para celebrar que todo es posible.

Además de la nueva película, Disney+ tiene disponible otros contenidos relacionados con el clásico. Un universo de fantasía a través de sus personajes, canciones, incluso de su atrezzo.

Mary Poppins

"La prácticamente perfecta" canguro Mary Poppins (Julie Andrews) llega del ventoso Londres a la casa de dos traviesos niños. Con la ayuda de un deshollinador llamado Bert (Dick Van Dyke), la canguro convierte cada tarea en un juego y cada día en unas vacaciones para volver a unir a los hijos con sus padres.

Al encuentro de Mr. Banks

Tom Hanks y Emma Thompson dan vida a los orígenes de uno de los clásicos de Disney, revelando lo que subyace tras la creación de Mary Poppins. Decidido a cumplir una promesa a sus hijas, Disney (Hanks) intentó durante 20 años tener los derechos de autor del libro de P. L. Travers (Thompson), pero esta no cedía. Walt descubrió los fantasmas que le acechaban y juntos liberaron a Mary Poppins.

The Boys

Su música es inolvidable. Su nombre es leyenda. The Boys: The Sherman Brothers's Story es un viaje íntimo a las vidas de Robert y Richard Sherman, el prolífico dúo de compositores. Mientras sus canciones, como A Spoonful Of Sugar (Mary Poppins) y I Want To Be Like You (El libro de la selva), celebraban la diversión en familia y los finales felices, su vida juntos no fue tan armoniosa.

Cultura Disney - Episodio 1. Mary Poppins

En el primer episodio de "Cultura Disney" el coleccionista de objetos de atrezo del cine, Dan Lanigan, profundiza en el clásico de Walt Disney Mary Poppins. Observa cómo redescubre los objetos y los trajes de la película, incluyendo la icónica bola de nieve y el traje con el que aparece Mary por primera vez. Conoce además a algunos de los creadores e intérpretes de la película como la actriz Karen Dotrice, la coreógrafa Dee Dee Wood y el compositor Richard Sherman.